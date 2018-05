Paldiski juures asuv Pakri poolsaare pankrannik võib saada piirde

Lääne-Harju vald ja maanteeamet võivad paigaldada Paldiski juurde Pakri poolsaarele pankranniku servale piirde, mis peaks takistama sealt autoga alla sõitmist.

Pakri poolsaare tipus laiub järsk pankrannik ja viimasel kahel kuul sealt alla sõitmise ja surma saamise tõttu ka ohtlik pangaäärne võib tulevikus saada piirde, mis peataks või muudaks sealt autoga allasõitmise keerulisemaks, vahendas BNS Õhtulehte.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat sõnas, et vald on pöördunud aprilli alguses juhtunu tõttu maanteeameti poole sooviga paigaldada poolsaare tippu piire. Samuti avaldasid nad soovi sealsel teelõigul vähendada sõidukiirust. Saat toonitas, et vallavalitsus suhtub õnnetustesse äärmiselt tõsiselt ja nad üritavad koos teiste ametkondadega mingile lahendusele jõuda.

"Maanteeamet ei nõustunud piirde paigaldamisega, sest sellega ei oleks tagatud minimaalne vaba ruumi nõue. Piire segaks riigiteel liiklejate nähtavust,“ ütles Saat.

“Pärast eilset kolmapäevast alla sõitmist pöördume veel kord maanteeameti poole, et leida lahendus, kuidas selliseid õnnetusi ennetada. Pakri poolsaar on mitu kilomeetrit pikk. Seega pole tõenäoline, et suudaksime kogu ala nii piirata, et sealt alla ei sõidetaks," lisas Saat.

Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist Ursula Nõu ei osanud neljapäeval veel öelda, milline otsus langetatakse. Küll aga lubab ta, et vastus peaks tulema reedese päeva jooksu.

Kolmapäeva õhtupoolikul sai päästeamet teate, et Pakri poolsaare tipust on auto merre sõitnud. Sama päeva õhtul tõid tuukrid välja hukkunud 28-aastase mehe surnukeha. Politsei sõnul on alust arvata, et ta oli sõidukis üksinda.

Aprilli alguses kihutas pangalt alla 32-aastane mees, kes oli samuti autos üksinda. Tema surnukeha leiti päev hiljem õnnetuspaiga lähedalt.

Eesti kõige tuntum piirdega ümbritsetud pangaäärne on Türisalus, kuhu pandi 2008. aasta suvel 1,2 kilomeetri pikkune piire.