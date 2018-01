Täna 52. sünnipäeva tähistav linnapea Taavi Aas armastab ülimalt ohtlikku mägilaskumist, ilma selleta pole tema talv korda läinud. "Mäest alla kihutades pole isegi varianti, et saaks töömõtteid mõelda," rääkis ta. "Mulle meeldib selle juures kindlasti ka adrenaliin, aga see on mingis mõttes laisa mehe aktiivne puhkus. Mäe otsa saad tõstukiga ja alla tuled gravitatsiooniga. Eestis meeldib mulle käia metsas."

"Olen jah ära proovinud Euroopas kõige ohtlikuma ehk järsema mäe, mille nimi on Harakiri (jaapani keeles enesetapp – toim)," ütleb Taavi Aas. "Austrias Mayrhofenis asuva mäe kalle on umbes 78%. Võtsime selle sõpradega kogemata kohe esimese nõlvana ette, sest kihk alla sõita oli nii suur. Ja kui hakkasime laskuma, siis oli juba hilja. See mägi ongi nagu üks pidev kukkumine, vahe on ainult selles, kas suusad ees või pea ees. Esimene kord oli puhas vabalangemine. Vigastusi pole ma siiski õnneks saanud, korra põrutasin vaid rindkeret. Mäest alla kihutades pole isegi varianti, et saaks töömõtteid mõelda. Mulle meeldib selle juures kindlasti ka adrenaliin, aga see on mingis mõttes laisa mehe aktiivne puhkus. Mäe otsa saad tõstukiga ja alla tuled gravitatsiooniga. Eestis meeldib mulle käia metsas."

Täna 52. sünnipäeva tähistav Aas on sündinud 1966. aastal Tallinnas.

• Oma abikaasa Tiinaga on Taavi Aas koos elanud juba pea 30 aastat. "Me oleme temaga kokku kasvanud. Õppisime EPA-s ühel kursusel põllumajanduse ökonoomikat ja organiseerimist, oleme ka koos töötanud. Ja kindlasti on ta ikka üks ülikannatlik inimene, kes on selle kõik välja kannatanud," ütleb Aas.

• Enne abilinnapeaks saamist töötas Aas aastatel 1997-2005 tulundusühistu E-Piim finantsdirektorina, alates 2004. aastast oli sama firma juhatuse liige.

• Aasale meeldib ajalugu, ajaloolised romaanid või populaarteaduslik ajalugu. "Muusikas olen kõigesööja – raadiotest kuulan Retro FM-i, nooruses olin Ruja fänn, siis oli Ruja kuldaeg."

• Aasal on kaks tütart ja poeg. Tütar Kristina on kunstirestauraator, restaureerinud maale, kirikutes ikoone, mõisahoonete lagesid jpm.

• Tütar Katrin on matemaatikaõpetaja. "Kui ma oma matemaatikaõpetajale ütlesin, et mu tütar on ka matemaatikaõpetaja, ei suutnud ta seda ära imestada. Mu enda suhe matemaatikaga oli nii ja naa. Aga lõpuks olen ökonomist ja numbrid mulle nüüd meeldivad."

• Poeg Kristjan õpib IT valdkonna eksperdiks.

