Vaatamata Toidupanga pingutustele visatakse Eestis iga aasta ära 47 000 tonni söögikõlbulikku toitu. Hetkel suudab Toidupank päästa sellest vaid 2%.

Statistikaameti andmetel elab Lõuna-Eestis umbes 9000 suhtelises vaesuses last, kelle kõhutäis sõltub otseselt kas koolist või Toidupangast. Paraku mitmes Lõuna-Eesti toidupangas ei jagu puuduse käes kannatavatele inimestele piisavalt mitmekesist toitu, sest toiduabi napib.

Toidupanga projektijuhi Claudia Vihma sõnul napib Toidupangal Lõuna-Eestis annetusi, kuigi tegemist on piirkonnaga, kus suhteline vaesus on Eesti kõrgeim ning abi on kõige rohkem vaja. "Kuigi meil on Lõuna-Eestis palju tublisid annetajaid seisab piirkond silmitsi olukorraga, kus puuduse käes kannatavatele inimestele pole mõnikord midagi peale saia- ja leivatoodete võimalik jagada," toob Toidupanga projektijuht esile murekoha.

Vihma sõnul on suveperioodil täiendavad annetused Lõuna-Eesti toidupankadesse eriti teretulnud, sest sel ajal ei ole lastel võimalik koolilõunat süüa ning seega jäävad paljud lapsed olulisest päevasest toidukorrast ilma. Selleks, et Lõuna-Eesti lapsed aga saaksid ka suvel mitmekesiselt toituda, vajavad kohalikud toidupangad annetustena rohkem tangaineid, tervislike maiustusi, juurvilju ning piimatooteid.

Eesti Toidupank on sõlminud olulisi partnerlussuhteid erinevate poekettidega nagu Rimi, Selver, Coop ja Prisma, kes annetavad Toidupangale söögikõlbulikke tooteid, mille säilivusaeg on lähenemas või mille pakendid on viga saanud. Lisaks on eCoopi ja Barbora veebipoe vahendusel võimalik puuduse käes kannatavatele inimestele annetada toiduaineid kiirelt ning kodust lahkumata.

Lisaks mitmetele poekettidele on Toidupangale appi tulnud ka Kristjan Peäske, kes korraldab 26. septembril heategevusõhtusöögi, mille eesmärgiks on koguda 30 000 eurot just Lõuna-Eesti toidupankade toetuseks. Õhtusöögil "Lapsed söönuks" pakuvad toite mitmed Eesti tunnustatud restoranid nagu Leib, Noa Peakoka Pool ning Meat Market ja esinevad Trad Attack, DJ Heidy Purga ja Jarek Kasar. Rohkem infot vaata siit.