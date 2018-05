"Natukene on kahju, et iseseisva Eesti meediast ei ole saanud päris demokraatia nõuetele vastavat meediat, kes on erapooletu ja näeb oma ülesannet eeskätt avalikkuse informeerimises," rääkis meediaekspert Raivo Palmaru, miks kipub olema tasuta ühistranspordi kajastus Eesti meedias negatiivsem kui välisajakirjanduses.

"Natukene on kahju, et iseseisva Eesti meediast ei ole saanud päris demokraatia nõuetele vastavat meediat, kes on erapooletu ja näeb oma ülesannet eeskätt avalikkuse informeerimises," rääkis meediaekspert Raivo Palmaru, miks kipub olema tasuta ühistranspordi kajastus Eesti meedias negatiivsem kui välisajakirjanduses.

Pealinn uuris, miks välisajakirjandus kirjutab Tallinna ja peagi Eestis ka maakkonnaliinidel rakenduvast tasutaühistranspordist hästi, Eesti oma meedia aga valdavalt negatiivselt.

"Välismeedias on seda kõik tõepoolest kenasti kajastunud, kuid ma kaldun arvama, et Eesti meedia ei ole selles küsimuses kuigi objektiivne ja erapooletu," rääkis meediaõppejõud Raivo Palmaru. "Natukene on kahju, et iseseisva Eesti meediast ei ole saanud päris demokraatia nõuetele vastavat meediat, mis on erapooletu ja näeb oma ülesannet eeskätt avalikkuse informeerimises. Sagedasti kipuvad ka meedia võetud seisukohad olema erakondlikud. Sellisel suhtumisel on aga ka oma pahupool, mis ei puuduta vaid tasuta ühistransporti, vaid on laiem."

Palmaru lisas, et meedia omanikud ja ajakirjanikud kujutavad ette, kuidas meedia kujundab väga otseselt inimeste eelistusi ja avalikku arvamust. "Kui see nii oleks, siis me elaksime tänase päevani Eesti NSV-s, aga see ei ole nii," selgitas ta. "Meedia vajaks täiesti avalikku arutelu. Inimesed ei saa aru, et meedia esitab lihtsalt oma pakkumise, millest inimesed ise kujundavad oma arvamuse. Kui konkreetne sisupakkumine inimesi ei rahulda, otsivad nad ise alternatiivseid allikaid."

Palmaru rääkis, et tema peres on kaks autot, kuid ta sõidab tihti ikka ühistranspordiga. "Mitte ainult sellepärast, et ta tasuta on, vaid ka sellepärast, et see on mugav," selgitas ta. "Loomulikult on Tallinna tasuta ühistranspordi taga ka üsna selged arvestused ja siin näen ma ainult plusse."

Tallinna esindaja Euroopa liidus Allan Alaküla märkis, et ükski prohvet pole kuulus omal maal. "Praegu on Eesti meedia Tallinna ühistranspordi osas aga kas täiesti vait või pigem tunnustab seda," ütles ta. "Tallinnast väljapool plaanitava ühistranspordiga on sama seis, mis Tallinnas oli viis aastat tagasi. Kui see on ka mujal ära tehtud, siis saadakse üsna kiiresti aru, et see on väga tore asi ja kriitika pöördub kas vaikuseks või positiivseks kajastuseks. Protsess on sarnane sellele, mida me nägime ka Tallinna puhul viis aastat tagasi ja see on ka, mida me näeme maakondliku tasuta sõidu kajastuses."

Välismeedia ei ole Alaküla kinnitusel kuidagi seotud Eesti sisese poliitilise jagamisega ja on oluliselt neutraalsem. "Eestis tekivad mingid vanad suhtumised ja poliitilised seotused, millest välismeedia on vaba," ütles Alaküla.

