Pank selgitab: kas loto mängimine välistab kodulaenu saamise?

Kodulaenu võttes on inimestel tihti hirm, et pank vaatab viltu, kui kontoväljavõttes on mõni üksik kasiinokülastus, lotopiletite ost või suur baariarve ööklubis. Malinovski selgitab, et tegelikkuses jäävad pangale silma vaid äärmuslikud käitumismustrid.

"Enne kodulaenu andmist vaatab pank üldjuhul inimese viimase kuue kuu sissetulekuid ja väljaminekuid. Sellega hinnatakse, kui palju jääb kliendil pärast kohustuste täitmist üle vaba raha," rääkis Malinovski. "Laenumaksetele tohib kuus kuluda kuni 50 protsenti sissetulekust. See tähendab, et kliendile peaks pärast laenude ja muude kohustuste maksmist alles jääma ka piisav puhver igapäevaste kulude katteks ja säästudeks."

Malinovski sõnul võib aga pank esitada kliendile täiendavaid küsimusi, kui kontoväljavõttest on tuvastatavad negatiivsed mustrid, näiteks regulaarsed ja suured kulutused hasartmängudele, mis võib viidata hooletule finantskäitumisele. "Kui aga äärmuslikke käitumismustreid silma ei jää, siis pangale inimeste isiklikud ostud, sealhulgas tagasihoidlik loto mängimine, üldjuhul huvi ei paku," täpsustas ta.

"Kindlasti on suur ohumärk korduvad kiirlaenud, mis on enamasti võetud praeguste laenude või teiste võlgade katteks," rõhutas Malinovski. "Samas ei ole kõik juhtumid alati nii mustvalged. Kui tegu on üksiku ja mõistetava juhtumiga ning laen on korrektselt tagasi makstud, siis ei pruugi me laenutaotlust sellepärast kohe tagasi lükata," ütles ta.

Luminori eralaenude tootejuht selgitas, et pank lähtub vastutustundliku laenamise põhimõtetest ning seda oodatakse ka klientidelt. "Kindlasti tuleb kliendile laenutaotlemisel kasuks oskuslik rahaga ümberkäimine ehk n-ö rahatark käitumine ja säästmisharjumused. Suurim ohumärk laenutaotluse hindamisel on varasemad võlgnevused ning seetõttu tuleb oma kohustuste osas olla hoolas ning need õigeaegselt tasuda," rõhutas Malinovski.