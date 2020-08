Pank selgitab: peamised müüdid, mis kimbutavad koduostjaid

"Üks enamlevinud müüt on see, et inimesed peavad esmalt uue kodu välja vaatama ja alles siis panka tulema, kuid tegelikkuses oleks targem tegutseda just vastupidiselt," selgitas Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik.

Tihtipeale lükkavad inimesed oma esimese koduostu plaanid edasi, kuna arvatakse, et nad ei saa laenu või pole neil piisavalt raha esmaseks sissemakseks. Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik räägib, millised on kodulaenu võtmist puudutavad enamlevinud müüdid ja julgustab inimesi plaanide korral panka pöörduma.

"Kliendid on andud meile tagasisidet, et koduostu lükatakse peamiselt edasi seetõttu, et peljatakse kodulaenu saamise karme tingimusi ning neil pole suureks sissemakseks piisavalt vahendeid. Tihti tuleb aga välja, et panga poolt tegelikult takistusi polegi. Seetõttu tasub kindlasti plaanide korral pangaga ühendust võtta ning oma võimalusi lähemalt uurida," selgitas Raadik.

Oodatake hinnalangust

Raadiku sõnul lükkavad mõned inimesed koduostu edasi ka seetõttu, et oodatakse korterite hinnalangust. "Korterite hinnad võivad teatud perioodidel mõnevõrra langeda, kuid suures plaanis on hind siiski pidevalt tõusnud. Ka praegusel koroonaviirusest tingitud keerulisel ajal pole me väga suuri muutusi näinud – eriti uusarenduste puhul," rääkis ta.

Luminori krediiditoodete juht selgitas, et korterite hinnalanguse puhul ei pruugi inimesed siiski loodetud hinnavõitu saavutada, sest arvesse tuleks võtta ka igakuist üürikulu. "Näiteks kui üüritud korter maksab 350 eurot kuus, siis teeb see aastas kokku juba 4200 eurot üürikulu. See summa võib mõningal juhul olla pea pool kodulaenu sissemaksest," tõi ta näiteks.

Samuti pelgavad paljud inimesed kodu ostmisel esimest suurt sissemakset ning Raadiku sõnul arvatakse, et see on vähemalt 20 protsenti uue kodu väärtusest. "Tegemist on jällegi ühe tihti leviva müüdiga, sest tegelikkuses võib Luminoris kodulaenu sissemakse olla 15 protsenti või Kredexi käendusel lausa 10 protsenti. Kui inimesel on olemas lisatagatis, siis on võimalik laenu saada ka ilma esmase suure sissemakseta," täpsustas ta.

Kontoväljavõtete analüüs

Viimane müüt, mille Luminori krediiditoodete juht välja tõi, puudutab inimeste kontoväljavõtte analüüsi. "Kuna pank analüüsib enne laenuotsuse tegemist kliendi kuue kuu kontoväljavõtet, siis arvatakse, et tema väljavõte peab olema laitmatu ning sealt ei tohi paista ühtegi ööklubi külastust või mõnda pahelist ostu. Oleme ka varem öelnud, et tegelikkuses jäävad pangale silma vaid äärmuslikud käitumismustrid. Kui inimesel on kõik arved kenasti tasutud ning raha jääb alles ka muudeks kuludeks ja säästudeks, siis meie jaoks ei paku inimeste üksikud ostud või kulutused üldjuhul huvi," ütles Raadik.

Kokkuvõttes paneb Raadik inimestele südamele, et kui neil on kindel soov kodu osta, siis panga soov on aidata need unistused teoks teha. "Koduostmiseks on alati õige aeg. Teisalt kui te pole oma võimalustes kindel, siis ärge kartke oma küsimustega panga poole pöörduda. Leppige aeg kokku, vaatame üle teie võimalused ning parimal juhul võibki kodu ostmise plaan täituda," lisast ta.