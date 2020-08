Pärast pikka suvepuhkust alustab taas Tallinna Panoraam

Kas Tallinna lärmakamad pidutsejate hordid on nüüdseks kolinud vanalinnast Põhja-Tallinna? "Kaunis nädalavahetus toob meile reaalselt ikkagi kahju," sõnab Staapli tänavate korteriühistu juhatuse liige ning lisab, et enamus käitub siiski õhtuti mõistlikult.

"See vähemus kipub siin lõhkuma asju, nii juhtubki, et aeg-ajalt mõni seinaplaat on puru, kahe lillekasti asemel on üks". Kuidas politsei, linn ja ärimehed plaanivad peopaiku ohjeldada?

Järgmisel nädalal toimuvad Tallinna kesklinnas Keskaja päevad - kas Corona viirus paneb korraldajaid ette võtma enneolematuid meetmeid, et rahvas saaks ohutult festivali nautida?

Otsime vastust küsimusele, miks on Tallinnas üha rohkem inimesi, kes vajavad oma linnaosalt toiduabi? "Mul on tütar ja tal on viis last. Tütrel on majanduslikult raske ja see abi on talle väga oluline," ütleb Aleksandra, kes käis abipakki saamas oma tütre perekonna jaoks. Lastekaitse talituse juhataja Kristiina Keerd julgustab vajadusel abi küsima: "See ei ole mingi silt, et Sa oled abivajaja. Iga inimene võib sattuda sellisesse raskesse olukorda."

Tallinn pakub noortele augustikuus hulganisti tasuta treeninguid, nende hulgas viiakse läbi tõukerattatrenne- kas noored on tõesti sellel alal ülivõrdes osavad või tuleb neid siiski õpetada?

