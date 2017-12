Pariisis jätkub Eesti suurim kultuuri- ja disaininäitus "Loov kultuur"

Pariisis jätkub Eesti suurim kultuuri- ja disainialane ettevõtmine "Loov Kultuur", kui Cité de la Mode et du Designis on avatud näitus "Size doesn’t matter".

Väljapanekul on vaadata Iglusalu, Edward von Lõnguse digi-tänavakunst ning Salto Arhitektide ja Neeme Külma ühistööna valminud installatsioon "Heat Wave", samuti Eestist inspiratsiooni saanud prantsuse kunstnike looming. Näitused jäävad avatuks 21. jaanuarini.

"Loov kultuur" avati Pariisis disainikeskuses Cité de la Mode et du Design Eesti Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 kultuuriprogrammi osana detsembri alguses. Avamisele kogunenud pea 400 külalist tervitasid kultuuriminister Indrek Saar ning disainikeskuse Cité de la Mode et du Design direktor François Bachy.

Kultuuriminister Indrek Saar rõhutas oma tervituses, et Prantsusmaa on olnud vastuvõtlik pinnas Eesti kultuuri tutvustamisel kirjandusest muusikani ning teatrist filmi ja disainini. Minister lisas, et Eesti kultuur kogu oma rikkuses on olnud viimasel paaril aastal eri Prantsuse festivalide fookuses. "Usun, et Eesti disainile ja kultuurile pühendatud väljapanek "Loov kultuur", mis on suurim Eesti eesistumise kultuuriprogrammi ja EV100 välisprogrammi kultuurisündmus Prantsusmaal sel aastal, aitab tuua Eesti kultuuri prantslastele veelgi lähemale," ütles Saar.

Nii kultuuriminister Saar kui ka disainikeskuse direktor Bachy rõhutasid Eesti digisaavutuste olulisust ning avatust uutele ja uuenduslikele lahendustele. Lisaks tõsteti sõnavõttudes esile kogu programmi laiahaardelisust, koondades enda alla nii foto- kui ka disainiväljapanekut, unustamata sealjuures Eesti kultuuri tuumikosa ehk sauna.

Lisaks ekspositsioonile on külastajatel võimalik osaleda lisaüritustel. Näiteks esineb eeloleval laupäeval disainikeskuse moeinstituudi auditooriumis moedisainer Reet Aus ning kogu üritusele paneb punkti jaanuaris toimuv Eesti animafilmidele pühendatud õhtupoolik.

"Loov kultuur" on osa Eesti EL-i nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisest kultuuriprogrammist. Näitus avati 7. detsembril ning jääb avatuks 21. jaanuarini. Ligi poolteist kuud kestva ürituse eesmärgiks on Eesti ja Eesti kultuuri eri tahkude tutvustamine. Ühtlasi on tegemist disainikeskuse Cité de la Mode et du Designi ühe esimestest ja suurima seni elluviidud rahvusvahelise projektiga, mis on Eestile suureks tunnustuseks. Projekt valmis koostöös NIDi, Cité de la Mode et du Designi ja Eesti saatkonnaga Pariisis.