PARIM SOTSIAALTÖÖTAJA: Edu on see, kui inimene saab ise hakkama

Meie jaoks on edu, kui inimene lõpuks meie teenuselt väljub ehk taas ise hakkama saab, ütles Marlies Siht.

Meie jaoks on edu, kui inimene lõpuks meie teenuselt väljub ehk taas ise hakkama saab, ütles Marlies Siht.

Tänu linna sotsiaaltöötajaile saavad seljatatud ka esmapilgul ületamatud eluraskused. "Pakume abi koduta inimestele ja toimetulekuraskustes naistele ja meestele," ütles parima sotsiaaltöötaja tiitli pälvinud Tallinna sotsiaaltöö keskuse töötaja Marlies Siht. "Öömajja ja varjupaika tulevad inimesed ka ise, sotsiaalmajutusüksustesse suunab vajadusel linnaosa. Paljud kasutavad meie teenuseid pool aastat kuni aasta, mõni ka kolm-neli aastat. Meie jaoks on edu, kui inimene lõpuks meie teenuselt väljub ehk taas ise hakkama saab."

Õpipaik kogu Eestile

Sihi sõnul on sotsiaaltöötajad abiks nii tööle saamisel kui ka elukoha leidmisel. "Näiteks 45-aastane IT-mees Kalle suutis pere lagunemise ja töökaotuse järel öömajja sattudes seal taas jalgele tõusta, töö leida ja on varjupaiga ja sotsiaalmajutusüksuse järel taas võimeline iseseisvalt kodu üürima," rääkis Siht. "Sel aastal sai meie juurest abi kokku 1600 klienti. Hingelist kriisi elab ju igaüks omamoodi üle, kuid meie sotsiaaltöötajad on abiks nii tööle saamisel kui ka elukoha leidmisel. Rahaasju aitavad paremini planeerida majandusnõustaja ja võlanõustaja."

Paraku ei võimalda rasked arenguhäired nagu näiteks autism kõigil täiskasvanutel võidukalt tööellu naasta, mistõttu peavad töölt eemale jääma ka pereliikmed. Lastevanemate algatusel rajatud töö- ja tegevuskeskus täisealistele autistidele tuleb siinkohal appi.

Linn aitas tublisti

"Pakume keskuses teenust kõige-kõige keerulisemale, lausa plahvatusohtlikule sihtrühmale," ütles Sirje Norden, kes SA Autistika loojana on ära teinud suure töö väga eriliste inimeste ja nende pereliikmete kaitseks. "Pakume täiskasvanud noortele autistidele, kes oma raskestimõistetava käitumise tõttu hakkama ei saa, teenuseid ainsa asutusena Eestis. Meie ülesanne on nende võimekus üles leida ja seda arendada."

Nordeni sõnul on autistidele päevahoidu pakkuv autistikakeskus saanud sel kombel üle-eestiliseks eeskujuks ja omamoodi õppebaasiks. Mere lähedal Alasi tänava keskuses saab teha süüa, lõõgastuda muusikatoas, jalutada õus ja isegi töötada.

"Tahame julgustada ka teisi omavalitsusi sellist keskust rajama," lausus Norden. "Alustamisel on oluline kedagi mitte ära väsitada. Praeguseks on keskuse toimimisse õla alla pannud alla rohkem kui nelisada eraisikut ja kolmkümmend organisatsiooni. Inimesed on heatahtlikud, kui oled aus ja avatud!"

"Tallinn leidis keskuse loomiseks kohe sobivad ruumid ja tasub nii ruumide kulud kui ka turvavalve eest," mainis Norden. "Väga palju aitas ka juristide liit, sest sellise keskuse loomisega kaasneb väga palju lepinguid."

Abilinnapea Tõnis Mölder ja sotsiaal- ning tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima tunnustasid raekojas tänukirjade ning parima sotsiaaltöötaja tiitliga kokku kümmet oma ala asjatundjat.

Teistele eeskujuks

• Tänukirja pälvisid Kesklinna valitsuse lastekaitse vanemspetsialist Marge Rungi, Pirita vaba aja keskuse hooldustöötaja Anne Talvari, Kristiine puuetega inimeste spetsialist Airi-Anu Mugur, Põhja-Tallinna toetuste spetsialist Ann-Marii Voogre, Mustamäe lastekaitse spetsialist Monika Reini, Haabersti klubimaja vanemtegevusjuhendaja Mari Lipp, sotsiaaltöö keskuse sotsiaalteenuste juht Marlies Siht (pildil), turvakeskuse puutööõpetaja Leonhard Kasak, perekeskuse juhataja Kannike Suurhans ja autistikakeskuse juhataja Sirje Norden.

• Tunnustuse võttis vastu ka 93-aastane aktiivse eluhoiakuga puutööõpetaja Leonhard Kasak, kes sportides teeb võistlustel kaasa koos noorematega, 80- ja 70-aastastega.