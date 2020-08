Park Inn by Radisson ja Bikeep avasid Tallinnas oma tõukerattarendi

"1-2 km distantsid läbitakse kesklinnas oluliselt kiiremini elektrilisel tõukerattal, lisaks jääb ära parkimiskohaga seonduv aja- ja rahakulu," tõdes Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind.

Maailma üht turvaliseimat jalgrattaparklat pakkuv Bikeep avas koos Park Inn by Radisson Meritoniga elektriliste tõukeratase laenutuse, mis on mõeldud eelkõige hotelli külastajatele. Meritoni sissepääsu juurde loodud automatiseeritud rendisüsteemist saab tõukerattaid laenutada läbi Bikeepi rakenduse. Tegemist on Eestis esimese omataolise täisautomaatse parkimisjaamaga.

Unikaalseks teeb süsteemi asjaolu, et tõukerattaid renditakse ja tagastatakse samasse punkti – turist rendib omale sõiduki, mis on lukustatud Bikeep tõukerattaparklasse, sõidab sellega mööda linna, tutvub vaatamisväärsustega ning tagastab sõiduki alguspunkti. Parkimisjaam laeb ka tõukerataste akusid, seega saab iga järgmine kasutaja maksimaalselt täislaetud akuga sõiduki.

Hotelli jaoks on lahendus täisautomaatne - rent toimub läbi Bikeep rakenduse, kus alustustasu puudub ning iga minut maksab 15 eurosenti. Hind on nii hotelli kliendile kui ka teistele kasutajatele sama.

"Me pole Bolti või Tuule tõukerataste konkurendid. Tegemist on lahendusega, mille abil aitame oma koostööpartneritel klientidele mitmekülgsemat ja paremat teenust pakkuda. Pakume sama teenust ka büroohoonetele, kes kasutavad tõukerattaid, et nende töötajad saaksid igapäevased tegevused kesklinnas kiirelt ja efektiivselt korda ajada," selgitas Lind.

"1-2 km distantsid läbitakse kesklinnas oluliselt kiiremini elektrilisel tõukerattal, lisaks jääb ära parkimiskohaga seonduv aja- ja rahakulu. Meritoni puhul oli oluliseks kriteeriumiks ka see, et kliendid ei peaks mõtlema sellele, et peavad tühja akuga tõukeratta kuhugile maha vedelema jätma," rääkis Lind.

Esimese Eestis oleva hotellina oma klientidele isiklikku elektriliste tõukerataste parklat pakkuva Meritoni juhi Pieter Liebenbergi sõnul on nende eesmärk pakkuda oma klientidele alati rohkem kui nad oodata oskavad. "Meie jaoks oli oluline see, et loodud süsteem oleks klientide jaoks võimalikult lihtne, loogiline ja mugav kasutada. See, et kliendid saavad kiirelt ja mugavalt elektrilise tõukeratta laenutada ja see on täislaetud akuga, aitab neil märksa mugavamalt Tallinna linna avastada," nentis Liebenberg.

Elektrilised tõukerattad on Bikeepi värvides ja brändinguga.