Pärnu volikogu avaldas toetust Rail Balticu rajamisele

Pärnu volikogu kordas neljapäeval valitsusele tehtud pöördumises üle, et Pärnu toetab igati Rail Balticu valmimist ja peab väga tähtsaks nii reisiterminali kui kaubajaama rajamist Pärnusse.

"Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringus Rail Balticu raudtee koridori asukoha määramise," seisab pöördumises. "Mõistame, et Luitemaa linnuala puudutava Natura hindamise peab ära tegema võimalikult kiiresti ja korrektselt, kaasates kõiki huvigruppe ja avalikkust. Usume, et valitsus jõuab keskkonnamõju hindamise operatiivselt korraldada ja raudtee valmib tähtajaks, kuid viimastel nädalatel oleme murega jälginud spekulatsioone Rail Baltic projekti tühistamise kohta."

Volikogu rõhutab pöördumises, et Rail Baltic on sajandi taristuprojekt, mis peab olema isiklikest poliitilistest ambitsioonidest kõrgem. "Rail Baltic on tähtis kogu Eestile. See loob mugava ühenduse Läti ja Leeduga ning tõstab Eesti populaarsust turismi sihtkohana. Selle ellu viimisest võidavad kõik Eesti elanikud ja ka tulevased põlvkonnad," seisab pöördumises.

Pärnu volikogu lubab tegutseda ühise eesmärgi nimel, et Rail Baltic saaks 2026. aastaks valmis. Valminud on planeering, millega on määratud reisiterminali asukoht Papiniidu piirkonda. Algatamisel on kaubaterminali detailplaneeringu koostamine.