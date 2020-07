Partnerkaarti saab kolmapäevast kasutada ostude eest tasumisel

Tallinna Kaubamaja Grupi Partnerkaardi lojaalsusprogramm avab kolmapäevast uue kuukaardi teenuse, mis võimaldab sooritatud ostude eest tasuda ühtse arvega.

Soovi korral saab aktiveerida personaalse ostulimiidi, millega muutub olemasolev Partnerkaart edaspidi kuukaardiks, mis võimaldab Kaubamajas, Selveris, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes ning Tallinna Kaubamaja Grupi e-poodides sooritatud jooksva kuu ostude eest tasuda ühe arvega järgmise kuu alguses, teatas ettevõte.

Mingit täiendavat kulu või intressi arve õigeaegsel tasumisel selle eest ei lisandu.

Personaalse kuukaardi ostulimiidi saab iseteeninduses või infoletis aktiveerida iga klient, kel vanust 21 kuni 74 aastat – väljaarvatud mitteresidendid – ning kes on olnud Partnerkaardi omanik vähemalt kolm kuud ja kelle kohta puuduvad märkused krediidiinfos.

Kuukaardi ostulimiidi, mis jääb 200 kuni 1000 euro vahele, saab lisada nii tavalisele Partnerkaardile kui ka LHV Partner pangakaartidele.

Tänaseks on Partnerkaardi omanikke 685 000.

Tallinna Kaubamaja Grupi AS-i kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, ABC Supermarkets AS, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King ning Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 717,2 miljonit eurot. Ettevõtte aktsiad on alates 1996. aastast noteeritud Tallinna Börsil. 2020. aasta esimeses kvartalis töötas Grupi ettevõtetes keskmiselt 4251 inimest.