Pasquier: palgad tuleb muuta läbipaistvateks

"Kui ettevõtted avalikustavad palgad, ei saa nad ebavõrdset palka pakkuda," ütles Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president Liliane Maury Pasquier konverentsil "Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus". "Miks on kellegi töö väärt 20-30% vähem?"

10. detsember on rahvusvaheline inimõigustepäev, mille raames toimus konverents "Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus".

"Tänasel päeval on hea aeg meenutada endale, et naiste õigused ongi inimõigused. Meie kõigi kohustus on teha kindlaks, et naised ja mehed oleksid võrdsed," sõnas Pasquier. "Miks on kellegi töö väärt 20-30% vähem?"

Pasquieri sõnul tõuseks sellest ka majandus, kui naised ja mehed saaksid võrdset palka. "Islandil on kasutusel uued meetmed, kus 25 ja enama töötajaga ettevõtteid kontrollitakse, kas palgad on võrdsed," selgitas ta. "Selle eesmärk on arendada karjääre ja palgasüsteemi, et palk oleks läbipaistev. See aitab propageerida töötajate hulgas võrdsust ja julgustada naisi kandideerima kohtadele, mis tavaliselt kuuluvad meestele. Kui ettevõtted avalikustavad palgad, ei saa nad ebavõrdset palka pakkuda."



Samuti peab Pasquier heaks viisiks võidelda palgalõhega vanemapuhkus, mida vanemad peaksid jagama ning julgustama isasid lastega kodus olema. "Kui praegu selle teemaga tegeleme, hoiame tulevastes põlvedes palgalõhe ära," ütles ta.

Ka hariduses on esindatud stereotüüpide negatiivsed küljed. "Õpikud propageerivad ikka iganenud soorolle – teadus, tehnoloogia ja matemaatika ei olevat tüdrukute asi," sõnas ta. "See mõjutab ka noorte naiste valikuid. Need stereotüübid pärsivad tüdrukute arengut ja ei lase neil oma potentsiaali ära kasutada."

Pasquieri sõnul peavad tüdrukud teadma, et kõik võimalused on neile avatud ja nad saavad õppida ka tehnoloogiat ja teadust nagu poisidki. "Vaadake või naisinsenere ja astronaute, kes naisi inspireerivad," tõi ta näiteid. "Naiste võrdõiguslikkus on paljudele naistele elu ja surma küsimus. Majanduslik võrdõiguslikkus on ainus viis saata iganenud arusaamad ajalooraamatutesse," lõpetas ta.