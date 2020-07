Patarei Merekindlus ootab külastajaid mõnusatele suveõhtutele

"Merekindlus on loodud inimesi ja rahvast kaitsma ning neile turvatunnet pakkuma. Viimased pea sada aastat on Merekindlus olnud omamoodi sümboliks, et vaigistada neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi," ütles merekindluse omanik Urmas Sõõrumaa.

Täna avas Sõõrumaa Patarei Merekindluse Goržhi hoovi, mis ühtlasi tähistab Patarei Merekindluse uue ajajärgu algust. Esimest korda pea 200 aasta jooksul avaneb nüüd Patarei Merekindlus kõikidele külastajatele. Goržhi hoov on avatud külastajatele iga päev kella 10:00 - 22:00.

"Merekindlus on loodud inimesi ja rahvast kaitsma ning neile turvatunnet pakkuma. Viimased pea sada aastat on Merekindlus olnud omamoodi sümboliks, et vaigistada neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi või on oma mõtetes vabamad. Goržhi hoovi avamisega algab uus ajajärk Merekindlusele, millest peab saama koht kuhu on oodatud kõik need, kes on oma mõtlemises vabad, oskavad unistada ja luua midagi uut ja piirideta. Teeme omaltpoolt kõik, et see nii saaks siin olema ja kutsume kõiki teisi meile abiks olema heade ideede ja jõuga," sõnas Sõõrumaa.

Esimese sammuna lammutati Goržhi hoovi jalutusboksid ja hoovi muudeti mõnusaks ajaveetmise kohaks selleks ja järgmiseks suvehooajaks. Hoovis saavad külastajad tutvuda põnevate näitustega, nautida mõnusat suveilma ning samuti hakkavad seal toimuma erinevad sündmused, kontserdid ja etendused. Uudiste ja toimuvate sündmustega saab kursis olla läbi kodulehe.

"See hoov on olnud Patarei Merekindluse süda algusest peale ja meil on hea meel, et saame külalised sinna lubada juba mitu aastat enne kompleksi valmimist. Tulevikus lisame hoovile ka klaaskatuse, et seal saaks head toitu nautida ja mõnusalt aega veeta olenemata aastaajast," rääkis US Real Estate arendusdirektor Martin Kolga.

19. sajandil ehitatud kaitsekasarmu viime 21. sajandisse põnevate arhitektuursete lahendustega, kus kohtuvad vana ja uus. Kompleksi hoovid saavad klaaskatuse, mis annab võimaluse luua büroodele mõnusad talveaiad ja Goržhi hoovi toidutänava kohvikute ning restode terrassidega, kus on alati soe.

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis. Mis algselt kandis nime Kalaranna fort ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest Grupi ettevõtte omandas Patarei Merekindluse käesoleva aasta veebruaris.