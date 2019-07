Suvi meelitab tänavatele erinevaid moosekante, kes mängib lihtsalt selleks, et loomingulisust hingest valla päästa, kes soovib raha teenida, kes kääksutab nii, et inimestel hakkavad kõrvad – nagu vanasti öeldi – virtsavett jooksma. Pealinn usutles Tallinna tänavamuusikuid.

Linnaosavalitus väljastab tänavamuusikutele tegevuslube. Mõni aeg tagasi eelnes tänavamuusiku loa väljastamisele kuulamine. Nüüdseks on aga see praktika lõppenud. Seda puhtalt põhjusel, et omavalitsuse töötajatel puudub vastav pädevus ning kohustus.

Praegu on kesklinnas kehtiva loaga umbes 20 tänavamuusikut.

Kuna tänavamuusikute esinemisoskust enam ei hinnata, siis võib tänavale "musitseerima" sattuda kodanikke, kel muusikast väga omalaadne arusaam. Mõnede selliste tänavamuusikute looming on meinstriimist niivõrd erinev, et see häirib rahulikke linnakodanikke.

"Kõige rohkem häirivad inimesi kõva müra tegevad pillimehed – näiteks Balti jaama tunnelis oli talvel üks meesterahvas, kes raevukalt trumme ja löökpille tagus. Tunnel ju võimendab kõiki helisid," selgitas munitsipaalpolitsei ameti avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt.

"Meenub ka mitme aasta tagune juhtum Vanaturu kaelas – see oli veel krooniajal, kus üks ema sundis oma lapsi vilepille puhudes raha kerjama. See oli läbinähtavalt inimeste kaastundele rajatud tegevus – Vanalinna päevad olid täies hoos, rahvast palju ja haletsejaid ka palju. Lastest oli kahju, sest raha tuli päris kenasti, aga riided olid neil ikka viletsad seljas. Aga ema oli järjekindel – ühest kohast paluti lahkuda, aga ta oli varsti teises kohas oma lastega raha teenimas."

Hunt selgitab, et munitsipaalpolitse rohi häirivate muusikute vastu on selgitustöö – et on vaja taotleda luba; kust seda taotleda saab ja palve musitseerimine lõpetada.

Munitsipaalpolitsei ametnikud teevad ka reide, mille käigus kontrollitakse kehtiva loa olemasolu. "Möödunud aastal oli Viru tänaval üks klassikalist kitarri mängiv noormees – väga heal tasemel ja ilus muusika, kahju oli kohe märkust teha," meenutas Hunt. Sama kinnitas ka üks reidi tegev munitsipaalpolitseinik – kahju on katkestada, kui hästi mängib.

"Inimesed kaebavad ka vanalinnas öörahu ajal musitseerijate peale, eriti suvel. Siis on öösel palav ja aknad on lahti – muidugi segab see magamist," ütles Hunt.

Balti-Jaama tunnelis flööti mängiv Indrek ütles, et tänavamuusiku ametiga elab ära, aga ta ei tahaks öelda, kui hästi pillimäng tänaval sisse toob. Indrek meenutas, et aasta tagasi kiitles üks tänavamuusik, kui hästi ta teenib ja seepeale inimesed talle enam raha ei andnud – tal niigi seda juba palju.

Siiski on suurem osa tänavamuusikuid päris head, mängitakse eksoolitliste pillidega ning keerulisi muusikapalu - igal juhul rikastavad nad meie tänavapilti ja lisavad rõõmsat melu.