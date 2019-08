Lõppev nädal oli valitsuse jaoks väga töine, aga arusaadavalt jagus palju tähelepanu ka Politsei- ja Piirivalvemeti peadirektori tagandamise katsele, mille mõistsin rangelt hukka, kirjutab peaminister Jüri Ratas oma facebooki leheküljel.

Ratas kirjutab, et tall on hea meel, et asjaomased ministrid on oma kooskõlastamata käitumise eest vabandanud ning keskenduvad töörahu taastamisele.

“Reformierakond teatas täna, et algatab erakorralise Riigikogu istungi kokkukutsumise, et avaldada valitsusele umbusaldust, sest koalitsioon ei tegele nende hinnangul sisulise tööga,” kirjutab Rata sedasi. “Samas tegime me just selle nädala valitsuse istungil ja kabinetis mitmed suure mõjuga ja märgilised otsuseid. Näiteks leppisime kokku olulised investeeringud, et parandada Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi töötingimusi ning alustada Eesti Rahvusringhäälingule uue maja ehitamisega. Samuti tegime otsuse panustada PPA piirkondlike hoonete kaasajastamisse ning Päästeameti komandode renoveerimisse. Lisaks suunasime vahendeid riigimajade rajamisse meie maakonnakeskustes, et tuua kohalikele elanikele pakutavad teenused mugavalt ühe katuse alla.”