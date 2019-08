Peaminister andis edukamatele keskkoolilõpetajatele üle stipendiumid

"Meil on väga erakordne riik, mis on alati toetunud väga paljude noorte pealehakkamisele. Just teadmised ja julgus on teinud meist iseseisva riigi, mis on praeguseks Euroopa digiarengu eestvedaja ning andnud meile maailmas ainulaadse märgi," ütles peaminister Jüri Ratas.

Ratas andis eile edukatele keskkoolilõpetajale üle Noore õpetlase stipendiumid, mis toetavad noori, kes asuvad õppima mainekatesse ülikoolidesse nagu Cambridge või Harvard, vahendas BNS.



Ratase sõnul on igal andekal inimesel maailmale palju anda, aga seda enam on ta alati koju tagasi oodatud. "Meil on väga erakordne riik, mis on alati toetunud väga paljude noorte pealehakkamisele. Seda ettevõtlikkust on aga alati toetanud noorte haridus. Just teadmised ja julgus on teinud meist iseseisva riigi, mis on praeguseks Euroopa digiarengu eestvedaja ning andnud meile maailmas ainulaadse märgi," ütles Ratas.



Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere toonitas, et noored õpetlased kannavad endas lootust, aga samas on valinud endale väga raske tee. "Te lähete tundmatusse ja astute kõrgetasemelistesse ülikoolidesse, kus nõutakse kohe väga palju. Samal ajal on see, mis teid ees ootab, suur seiklus," sõnas Toompere.



"Kui vaadata suurt plaani, siis me peame laskma noortel andekatel eestlastel minna. Mingil hetkel annavad nad Eesti riigile palju tagasi. Nende teadmiste, kogemuste, kontaktide ja ande najal saavutatu toob meile kõigile kasu," lisas ta.



Noore õpetlase stipendiumiga toetatakse andekaid keskkoolilõpetajaid, kes jätkavad oma haridusteed maailma tippülikoolides USA-s, Ühendkuningriigis ja mujalgi. Abiraha eesmärk on aidata noori maailma mainekatesse ülikoolidesse õppima, kuhu neil muidu jääks rahapuuduse tõttu minemata. Noore õpetlase stipendiumit annavad välja haridus- ja teadusministeerium, Sihtasutus Archimedes ning suur hulk Eesti ettevõtjaid.



Stipendiumi abil, mida jagatakse tänavu 15. korda, on välismaale õppima asunud 166 noort, kellele lisandub tänavu 20. Neist valdav enamus on siirdunud Suurbritannia mainekatesse ülikoolidesse nagu Oxford, Cambridge või näiteks Imperial College London.