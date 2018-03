Peaminister Jüri Ratas tunnustas välismissioonidel teeninud sõdureid

Peaministri sõnul on Eesti julgeolek täna kindel tänu kuulumisele NATO-sse ja Euroopa Liitu, kuid relvastatud konfliktid, terror ning kurjad kavatsused pole maailmast kadunud ja seetõttu tuleb edaspidigi valmis olla operatsioonidesse panustamiseks," sõnas Ratas.

"Ma tean, et alustada tuleb mõttega, et Eesti julgeolek algab Afganistanist, Malist, Liibanonist, et see algab seal kaugel, kus te turvalise maailma eest seisite. Aga ma alustan sellest, et Eesti julgeolek algab meie endi kodust, see algab tundest, et te olete hoitud ja tagasi oodatud,“ ütles Ratas valitsuse pressiteenistuse teatel.

Sama mõtet kordas kaitseväelaste nimel rääkinud kolonel Vitali Lokk: "Kui ka oled kaugel, siis on toetus kõige tähtsam ja tänan kõiki meie lähedasi. Kodus oodata on tihti palju raskem töö, kui operatsioonil osalemine."

"Suurim väärtus nii meie kui NATO ja Euroopa Liidu partnerite jaoks on rahu. Suur tänu teile selle tagamise eest," kinnitas Ratas.

Vastuvõtul osalesid Eesti kaitseväelased, kes peaasjalikult aastatel 2016-2017 teenisid Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ja ÜRO rahutagamismissioonil UNTSO, NATO operatsioonil Resolute Support Afganistanis, Euroopa Liidu operatsioonil EUNAVFOR Med ja Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali, samuti operatsioonil Inherent Resolve Iraagis.

Peaminister kinkis kaitseväelastele pühendusega Mati Õuna raamatu "Eesti sõjavägi 1920–1940".

Ratas tunnustas elektritarvikute tootjat töö robotiseerimise eest

Peaminister Jüri Ratas külastas täna elektritarvikute tootja Ensto Enseki Tallinna üksust, kus kohtus ettevõtte esindajatega ning tunnustas neid tootmise robotiseerimisse tehtud investeeringute eest.

"Neljas tööstusrevolutsioon on terves maailmas hoogu kogumas," ütles Ratas valitsuse pressiesindaja teatel. "Üha enam tegeletakse suurandmete analüüsi ja uute digiteenuste arendamisega ning rakendatakse tehnoloogiaid, mis võimaldavad toota automatiseeritult. Tootlikkuse tõstmiseks ning konkurentsis püsimiseks peavad ka meie ettevõtted võtma juhtrolli, olema ambitsioonikad ja innovatiivsed."

"Sammud nutika tööstuse vallas on möödapääsmatud. Liikumaks lähemale Eesti majanduspoliitika peamisele eesmärgile - tootlikkuse kasvatamine - tuleb lähiaastatel teostada suurim hüpe just tööstussektoris," lausus peaminister.

Ensto Enseki juhatuse liikme Peeter Mõrdi sõnul näitab ettevõtte tänane kogemus, et lisaks tootmise automatiseerimisele mängib olulist rolli läbi digitaliseerimise toodetele lisaväärtuse andmine.

"Tootmise automatiseerimine on loomulik evolutsiooniline tööstuse areng. Soovides aga revolutsiooniliselt tõsta klientidele loodavat lisandväärtust, peame tooma digitaalsed teenused toodetele juurde. See tähendab olulist tootearenduse ärimudeli muudatust, kus toodetele lisatavad teenused loovad kliendile nutikaid lahendusi. Eesti tööstuse digitaliseerimisest rääkides peame olema väga avatud uutele võimalustel ja oskama neid võimalusi ära tunda,“ rääkis Mõrd.

Peaministri sõnul on Eesti tööstussektori madal lisandväärtus võrreldes Euroopa Liidu keskmisega väljakutseks, kuid riik soovib ettevõtjatele õla alla panna ning tegeleb tööstussektori kiiremat arengut takistavate kitsaskohtadega.

"Esmakordselt on valdkonna olulisemad tegevused kaardistatud tööstuspoliitika rohelises raamatus. Koostöös KredExiga oleme uuendanud tehnoloogialaenu tingimusi, mis hõlbustavad ettevõtjatel kapitalimahukate investeeringute tegemist ja seeläbi kõrgema lisandväärtuse loomist. Samuti pakume meie ettevõtetele tuge välisturgudele sisenemiselt," rääkis peaminister.

Ensto Ensek AS on Eestis tegutsev elektriseadmete ja -tarvikute tootja, kes pakub tööd pea 500-le inimesele. Ettevõtte tootmishooned paiknevad Keilas ja Tallinnas. Ensto on järjepidevalt panustanud tootmise automatiseerimisse – Tallinna tehases töötab kaks automatiseeritud tooteliini ja 24 tööstusrobotit.