Peaminister Jüri Ratas lükkas riigikogus opositsioonisaadikute arupärimisele vastates tagasi arupärijate väited nagu oleks valitsuskoalitsioon kärpinud Eesti kaitseinvesteeringuid.

Ratase sõnul valitsus ei kärbi ega ei ole kärpinud Eesti kaitsevõimet, edastas riigikogu pressiesindaja. "Vastupidi, me võime öelda, et Eesti on käesoleva aasta kaitse-eelarve osas teinud kõigi aegade suurima kaitse-eelarve – loomulikult tänu riigikogule ja teie vastu võetud eelarvele –, kus esimest korda on kaitse-eelarve 524 miljonit ja ta ületab ka esmakordselt poole miljardi euro piiri," ütles peaminister.

Reformierakoonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest arupärijad esitasid rea küsimusi, mis on seotud kaitsekulutustega halvenenud julgeolekuolukorras ning paranenud majanduskeskkonna tingimustes.

Ratas märkis, et valitsuse eesmärk on igakülgselt aidata kaasa Eesti kaitsevõime tugevdamisele ja selle jätkusuutlikkusele. Kaitse-eelarve koosneb kolmest komponendist. Nendest esimene on iseseisva kaitsevõime arendamine ehk riigikaitse arengukava elluviimine ja selleks kasutab Eesti 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust, mis tänavu tähendab 490 miljonit eurot. Teiseks investeeritakse liitlaste tarbeks rajatavasse taristusse, mida on tänavu 18 miljoni euro mahus ja liitlaste vastuvõtmisega seotud jooksvad kulud on tänavu 6 miljonit eurot.

Ratas selgitas ka 10 miljoni euroga seotud probleemi tagamaid. Ametis olev valitsus on loonud eraldi kaitseinvesteeringute programmi, mille suurus aastatel 2018–2020 on kokku 60 miljonit eurot. Selle aasta eelarves tähendab see 10 miljonit eurot. "Seoses üleminekuga tekkepõhisele riigi eelarvele tekkis 2017. aasta lõpus laiem küsimus, kui suured on kaitseinvesteeringute programmi väljamaksed aastatel 2018 ja 2019," ütles Ratas. "Kuna püstitatud küsimused takistasid lõpuks tervet riigieelarve menetlust, siis tegi valitsus eelmise aasta lõpus, 7. detsembril kaitseinvesteeringute programmiga seoses põhimõttelise otsuse. Me otsustasime, et vajadusel eraldame 2018. aastal kaitseministeeriumile laskemoona soetamiseks rahandusministeeriumi sihtotstarbeliste vahendite reservist 10 miljonit lisaeurot," märkis peaminister.

Ratas kinnitas, et sellisel juhul, kui vastavad hanked ja nende protsessid toimuvad oodatust kiiremini ja nende edenemisel on võimalik eesti kaitsetegevusse panustada juba sellel aastal, lisataks sellele 10 miljonile veel kümmekond miljonit. "Niisiis, me ei saa rääkida valitsuse otsusest kaitse-eelarvet kärpida, sest kaitse-eelarve osakaal sisemajanduse kogutoodangust on jätkuvalt üle 2 protsendi," ütles peaminister.