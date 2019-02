"Eesti majandus on sattunud eurodirektiivide käsumajanduse olukorda," rääkis EKRE esimees Mart Helme, kes asuks kustutama direktiive. "Mulle tundub vahel, et tark rahvas valib 101 kõige rumalamat Toompeale endale valitsema," arvas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Postimehe ja advokaadibüroo Tark koostöös toimunud majanduskonverentsil "Risttee" said omavahel debateerida ka erakondade juhid ja peaministrikandidaadid Jüri Ratas(Keskerakond), Kaja Kallas(Reformierakond), Mart Helme(EKRE), Jevgeni Ossinovski(SDE), Helir-Valdor Seeder(Isamaa) ja Kristina Kallas(Eesti 200). Arutelu modereeri Postimehe ja BNSi majandustoimetuse juht Harry Tuul.

Mis on järgmise nelja aasta kõige olulisem küsimus majanduses?



Kristina Kallas: Meie jaoks on oluline ruumi vallutamine, et läheks kiiremini väljaspoole Eestis olevaid väljakutseid. Eesti 200 on välja käinud majandusplaani, mis vaatab väga pikalt ette. Need väljakutsed on, et oleme keskmise sissetuleku lõksus, meil on väga tõsine tööjõukriis, ei julge rääkida lahendustest ehk võõrtööjõust. Me väidame, et meil on väga hea ärikeskkond. Jah meil on hea neid luua, aga edasi on väga suured probleemid. Me ei ole üldse ambitsioonikad oma ruumi laiendamisest, pigem liigume, et riigisisene transport oleks tasuta ja nii.

Seeder: Eesti on väga väikese sisetuluga väikeriik ja sõltume aina enam välismaailma majandusest. Kindlasti kerkib üles tööjõud, juurdepääs kapitalile. Ma arvan, et ka ettevõtete puhul peame kasutama üha enam laene ja tagastamist. Eks küsimusi on päris palju ja eraldi tooks ka teaduse ja arengu tähtsuse, teadlaste ja ettevõtete koostöö, sest see on otseselt seotud tööjõu probleemiga. Me peame rakendama uusi tehnoloogiaid ja asendama odava tööjõu erinevate tehnoloogiatega. Me kõik teame, et reaalteaduste ja tehnikavaldkonna poole pealt on probleem ja tööjõuturul on piltlikult öeldes, et arendusinseneride järgi on rohkem nõudlust kui tööstusinseneride järgi.

Ossinovski: Esimene probleem on bürokraatia vähenemine. Selleks peaks võtma eesmärgiks nelja aasta jooksul vähendada seda 25% võrra. Teine on innovatsioon ja sellega seonduvalt teadus, siin oluline, et peaks mõtlema, kuidas ettevõtlust kaasata ja innovaatilisemate toodete ja kaupade tegemisse.

Alateemana on kindlasti oluline kõrgharidus. Me oleme eesmärgiks seadnud, et viia üks ülikool Eesti parima saja hulka. Kolmas on kindlasti tööjõud ja selle nappus. Meie nägemuses peaksime pingutama, et kasutama kõik tööjõupuhvrid. Paljud on kinni näiteks lähedaste hooldamisega, nii lastega kui eakatega. Tagasiränne on kindlasti suurenenud, Soomest tuli eelmisel aastal tagasi kui läks. Sisserändes võiks selle küsimuse riigi tasandilt viia sotsiaalpartnerite ühiste kokkuleppeni, et milline on konkreetne tööjõukvoot.

Helme: Mina viskaks õhku kaks märksõna, üks on deregulatsioon. Eesti majandus on sattunud eurodirektiivide käsumajanduse olukorda. Kas tõesti see vaba ettevõtlus?

Esimese asjana kustutaksime kohe 25 kõige pärssivamalt mõjuvamat direktiivi.

Esimese asjana kustutaksime kohe 25 kõige pärssivamalt mõjuvamat direktiivi. Me teeme seda, mida vaja on teha, ja vaidleme, kui on vaja, ja lähme kohtusse, kui vaja. Ma näen Riigikogus, et umbes 80% on igasugused direktiivipõhised seadused.

Deregulatsioon on kindlasti üks asi ja arvan, et kõik ettevõtjad kirjutavad alla, et totrusi vähendada.

Kaja Kallas: Tahan, et Eesti oleks targa majandusega turvaline riik õnnelike inimestega. Üks eesmärk, et riigi rahvas ja kultuur kestaks ja et majandus toimiks. Rääkida majandusest, tooksin välja kolm asja. Esiteks maksupoliitika. Siiamaani on olnud väga konkurentsivõimeline poliitika, maksud peavad olema lihtsad, selged ja õiged, siis ei teki inimestel tõrget nende maksmisel ja see oluline, et saaks kultuuri üleval hoida.

Teiseks kui tahame olla targa majandusega riik, siis see ei saa ilma tarkade inimesteta. Kolmas asi, meil on väike turg, aga maailm on suur ja lai, meie ettevõtete edukus sõltub ekspordist. Riigi roll on, et avada ettevõtetele uksi. Viimane asi, mis juurde ütlen, mis on väga murettekitav. Me näeme ühiskonnas klassiviha kasvamist ehk bürokraatia vähendamine kindlasti. Riik võiks olla ettevõtetel võimalikult vähe jalus.

Ratas: Ühelt poolt seda, et hoida tugevat ja kindlat majandusvundamendi alust. Järgnevad sammud nelja aasta jooksul, kõige olulisem on Eesti inimene. See tähendab hariduspoliitikat, seotud teadusega, innovatsiooniga ja arendusega. Kui rääkida peamiselt investoritega, siis kaks suurt ja valulikku teemat on kvalifitseeritud tööjõu puudus ja büroraatia kasv. Me ei tohiks pugeda nurga taha rääkides, mis on meie kvoot või sealt välja tuua mingid sektorid. Digitaliseerumise projekt on olnud Eesti edu võti, minnes sellega edasi, see on teema, milleks Eesti peaks olema kindlaks suuna näitejaks. Sadam, lennujaam jne. Ja riigi roll, et aidata ettevõtlust läbi riigi visiitide.

Miks me kvoodimängu mängime?





Seeder: Kvoot on igati põhjendatud. Siin on kümneid tuhandeid töötajaid väljaspool Eestit. Kvoot iseenesest ei ole täna üldse suur takistus. Kui vaatame, kes on tegelikult Eestis tööle tulnud, siis neid kõrgepalgalisi spetsialiste on tunduvalt vähem kui kvoot. Mina arvan, et kvoodi säilimine on ka märgilise tähendusega asi, see näitab ka riigi hoiakut ehk suundumust ehk me ei suudu odava tööjõu eelise kasutamisele, vaid et tõepoolest tuleks kõrgepalgaline tööjõud tuleks.

Minu meelest kvoodi teema ületähtsustatud ja arvan et kui kvoodi ära kaotaksime, siis see ettevõtete jaoks midagi väga palju ära ei lahenda. Sellest kui hirmsast tondist või takistusest rääkdia põhjust ei ole. Renditööjõuga on probleem, see on teema ja olulisem kui see kvoodinumbri nihutamine.

Keskerakonna kaks lipulauset on "Tehtud!" ja "Tasuta!". Miks räägime tasuta asjadest?





Ratas: Olen nõus, et tasuta asju ei ole. Kuid kas tasuta on otseselt? Tasuta teenustest rääkides ma arvan, et see et oleme hoidnud kõrgharidust, see on oluline ja sellega peaks jätkama. Teine asi on lasteaiakoht, millest räägitakse, sealt tuleb teine asi, et kas lasteaiakoht peaks olema tasuta või mitte. Kolmas asi, mida alati sellel teemal peamiselt käisitletakse, on tasuta ühistransport. See on toonud märgatavalt inimesi sellega sõitma ja ju see on siis oluline. Ma ei räägi sellest, et osad lähevad käraka järgi sõitma.

Hinnatõus mõjutab vaeseid, kas on lahendust? Kas parem on, et majandus kasvab kiiresti?





Ossinovski: Eesmärk on, et majandus kasvaks kiiresti ja ka inimeste sissetulekud. Selge, et palkadega tõusevad ka teenuste hinnad. Selg,e et viimastel aastatel olnud see kiire, põhiliselt meist sõltumatutel põhjustel nagu kütusehinnad. Eesti väiksuse juures on meie võime mõjutada kütusehindasid on kaunis madal. Siin ei ole maailmavaadet, see on arusaam majanduse toimimisest.

Kas pooldate riigi tugevat sekkumist?





Helme: Põhimõtteliselt riiki tehakse kodanikele, meil on olnud vastupidi, et riiki tehakse riigile. Kui toome sisse sajad tuhanded odavad tööjõudu, lõppkokkuvõttes kellele ehitame, kas neile või meile eestlastele? Esiteks meil on Euroopa Liidus tööjõu vaba liikumine ja Ameerikas võivad tulla inimesed tööle viisavabalt probleemideta ja siis räägime, et meil pole tööjõudu võtta. Nad ei taha lihtsalt siia tulla.

Teine küsimus on, et kas riik või kodanik? Loomulikult kodanik, aga riik ei tohi lasta minna asjal omasoodu. Tulles selle juurde, et mis siis riigi ja kodaniku vahel on, ongi see, et kodanik peab saama riigi majandusarengust hüvesid, mitte riik kodanike arvel hüvesid. Probleem on eelkõige meie maksupoliitikas. Maksusegadus algas Ansipist.

Mis makse hakatakse muutma? Nulleelarve.





Kristina Kallas: Ega nulleelarve ei ole koondamisplaan. Selle mõte on üle vaadata riigi ülesanded, vaadata üle, kas need täidavad riigi eesmärki või tiksuvad vanast ajast. Me ei tea, kas sealt tuleb palju suurt kokku või ei, aga arvan et selline harjutus on Eestile väga vajalik. Selleks on oluline riigieelarve viimine tegevuspõhisele arvestusele. See on ka suur eeldus sellest, et riigireformi teha. Samast tuules võiks pärast tulla üles ka maksudebatt, mis meil on see summa majandusest kokku korjata, et täita pikaajalisi seatuid eesmärke.

Kas pidur on uus gaas?

Kaja Kallas: Minu meelest kuulates Helme tekkis just see küsimus, et see ongi natuke edasi-tagasi, kas ehitame edu olemasolevale vundamendile või lõhume kõik ära ja alustame uuesti.

Liberaalne majandusmudel, mille valisime 90ndatel, on toonud meile edu. Võrrelge riikidega, kes alustasid meiega samalt positisioonilt. Olukord praegu ei ole võrreldav 90. aastatega, aga ma ei ole nõus, et kõik on valesti ja lõhume kõik ära. Mis puudutab majandust tervikuna, siis jah, hästi tihti küsitakse, et mis on teie suur üks idee. No kuulge, kõik probleemid meil ees on väga komplekssed. Oluline on, et meil eesmärk paigas ja ka otsused toetaksid kõike seda.

Aktsiisid, 357 miljonit on üüratu summa vale otsuse tagajärel, sest taheti tehta teistmoodi. Tulumaksu süsteem, mida näeme, ümbrikupalkade saamine on suurenenud. Kui vaadata tulevikku, minu meelest on riigi roll selles, et ta võimalikult vähe takistab ettevõtjaid selles mida teevad.

Helme: Tegelikkus seisneb selles, et meie võimekus eksporditurge vallutada on ülimalt tagasihoidlik. Näiteks omal ajal oli tohutu surve, et saaksime Eesti põllumajandustoodangut saata kasvõi Moskva või Peterburi turule. Mulle öeldi sealt, et teie suudate tarbida ainult paari kuu jagu, aga meile see ei piisa, et poodides teie kaup perioodiliselt.

Jõukusega oleme selles olukorras, et kolmandik elab vaesuse piiril, see on tõsine probleem ka nende tööle rakendamise osas. See tähendab, et meil on regionaalselt tasakaalustamata areng. Maksud peavad olema regionaalselt erinevad, maksusoodustused peavad olema nende piirkondade kasuks, kus elu sureb välja.

Piisab 5% maksuerinevusest, kui see hakkab mõju avaldama.

Piisab 5% maksuerinevusest, kui see hakkab mõju avaldama. Investeeringud on suurepärased ja vajalikud asjad, aga Eestisse on tehtud investeeringuid nendes valdkondades, kus korjatakse raha kokku ja viiakse minema. See on ebanormaalne.

Ossinovski: Absoluutses vaesuses elas 3,4% aastal 2017. Rohkem näitab see Eesti sissetulekute ebavõrdusust. Ma olen skeptiline selles osas, et eesmärgi seadmine iseenesest sunnib tegema õigeid asju. Tulemus sõltub nii palju sellest, kuidas läheb meie põhilistel kaubanduspartneritel, kuidas läheb Euroopa Liidul. Eesti sõltub sellest kõige rohkem.

Mina kutsuks üles mitte liiga palju tahtma riigipoolset sekkumist. Ma usun, et riigi roll on tagada võimalikult head tingimused ettevõtluse arenguks, natuke saab aidata välismaaks uksi avada. On selge, et tänases majandusmudelist edasi minemiseks on vaja innovatsiooni.

Seeder: Mis puudutab reitinguid, siis meil on ainsana programmides sisse kirjutatud, et peame oluliseks mõõdikuks erinevaid rahvusvahelisi reitingud. Üldise maine kujundamiseks on see paratamatult oluline. Mis puudutabseda, kas 90. aastatel tehti kõik valesti – no suur osa valesti. Mina arvan et tehti õige valik, iseasi on see, et kapital ja eelis on täna aastakümnetega kadumas, küsimus on, mis on uued arendused. maksupoliitikaga ei saa ka eesmärke ainult seada. Maksupoliitika kaudu tuleks stimuleerida tootmist seal, kus on parimad looduslikud toetused.

Esimene küsimus, et osa teist läbi löönud erasektoris, et miks te seda tööd teete, mis täna teete? Teine küsimus, mis on see üks professionaalses mõttes tugevus, mis eristab teid teistest ja mis põhjusel olete täna istumas erakonna juhina ja osa teist jätkab ministeeriumi eesotsas või lausa peaministrina?





Kaja Kallas: Mina olen 14 aastat olnud advokaat erasektoris. Olen praegu poliitikas, sest näen, et Eesti on olnud väga edukas väikeriik, aga mitte niisama, vaid tegusate inimeste tööga. Näen, et liigume vales suunas, sest me ei tegele sellega, millega peaks, ja võiks kasutada ära oma riigi väiksust. Ja ma leian, et saan siin palju kaasa aidata, et olen tulnud erasektorist. Teine küsimus, kui tuua välja minu tugevus, siis arvan, et mul on väga hea kogemus erasektorist, mul on kogemus riigikogu majanduskomisjonis ja mul on kogemus ka väljaspoolt Eestit. Kõike, mida olen teinud, olen teinud väga hästi.





Kristina Kallas: Ma üle päeva küsin endalt sama küsimust. Mingil hetkel see lihtsalt juhtus, aga mingi protsessi tulemusena, mida ma teadlikult ei planeerinud. See oli situatsioon, et saad kokku hulga inimestega, saate aru, et meil on visiooni ja mõtteid, siis tekib küsimus, et aga kas meil on ka julgust.

Kuskil suve lõpus tundsime, et peame julguse kokku võtma ja minema ise poliitilise jõuna valimispoliitikasse sekkuma. Ma ei näe end poliitikuna, vaid inimesena, kes on tulnud grupi kodanikega, kellel on selge nägemus, mis on Eesti põlevad probleemid jne. Eesti probleem on palju suurem, see on see sama demograafia ja seal vaja rääkida ideedest ja lahendustest, mitte kakelda olemasolevate väikeste probleemide üle.





Helme: Ma olen teinud palju erinevaid asju, olen tegelenud päris ettevõtlusega, see valdkond igati tuttav. Kui 25 aastat tagasi abiellusin, mul ei olnud midagi. Praegu ma arvan, et oma varade kogumaksumus kuulub miljoni juurde.

Kuid miks ma olen poliitikas? Ausalt öeldes vastumeelselt.

Kuid miks ma olen poliitikas? Ausalt öeldes vastumeelselt. Ma ei kannata, kui räägitakse liberaalsest demokraatiast. Ma jälestan seda ja ma ei suutnud seda rääkida. Näiteks kas tänapäeval julgete rääkida juudinalju? Kõik oleme liberaalsed demokraadid, aga hoiame suu kinni, see on absurd. Ma tahan päris demokraatiat.





Seeder: Ma olen poliitikas, sest poliitika meeldib mulle ja ma olen huvitatud sellest ja tahan rääkida rohkem kaasa asjadest, mis mõjutavad Eestit. Ma näen, kui paljud mõtlevad teistmoodi nagu mina, aga ma tahan kujundada maailma selliseks, nagu olen mina.

Ma ei taha, et maailma oleks Ossinovski või Helme nägu, ma tahan, et ta oleks minu nägu

Ma ei taha, et maailma oleks Ossinovski või Helme nägu, ma tahan, et ta oleks minu nägu. Eesti ühiskond ei ole nii primitiivne, et tuua välja üks lahend. Ka minu puhul on palju erinevusi, mis mind teistest eristavad. Üks peamine, et oskan teiste vigadest õpetada.





Ratas: Miks poliitikas? Ehk teatud osa patriotismil, väljakutsetel ja emotsioonidel. Eestil on läinud hästi üldjoontes ja ma tahan, et inimesed tunneksid seda rohkem. Ma olen alati orienteeritud sellele, et koosolek ja nõupidamine lõpeb otsusega ja teine, juhtimine on seotud üsna sageli keeruliste situatsioonidega, et nendest tulla välja antud juhul siis valitsuse ja peaministrina.





Ossinovski: Mina näen seda, et Eestis poliitikute roll võiks olla eripäraste huvide ja mõtete vahel leida piisavalt koosmeelt, et edasi minna, mitte et kõik hakkaks samamoodi mõtlema. Vastates kahele küsimusele vastan, et see on minu loomusest tulenev maailmaparandaja missioon, ma teen seda tööd tulenevalt oma väärtustest ja tõekspidamistest, muutes neid asju, mis seda vajavad. Minu tugevus on selline tugev analüüsi-argumenteerimis võime, teine on julgus ja sihikindlus ja kolmas see mis meile kõigile siin omane, on hea stressitaluvus. Nõrganärvilised loobuvad palju madalamatel astmetel.





Palun muutke ühiskonna arvamust, et raha ei tule taevast, vaid ettevõtjate töö läbi.





Ratas: Arvan, et viimane aasta on positiivselt muutnud ühiskonna suhtumist. Lisaks sama Utilitase juhtum, kus omanik premeeris kõiki liikmeid, ükskõik kas kõrgemat juhti või all valvelauas istuvat inimest. Mina kindlasti soovin neid valesid tõekspidamisi ettevõtja osas murda.





Ossinovski: Esiteks Postimehe tagumisel kaanel on ettevõtjate sünnipäevad alati ära märgitud, näiteks Margus Linnamäe oma kindlasti oli märgitud, ma mäletan. Tegelikult on töötaja tööandja partner ja arvan, et ettevõtjad võiksid seda retoorikat paremini kasutada. Tööandja ja töötaja vastastikust solidaarsust võiks rohkem olla, siis tuleb ka austus.





Kristina Kallas: Kuidas on tekkinud olukord, et ettevõtjad ei ole enam au sees? Nüüd oleme jõudnud situatsiooni, kus meil on päris tugev riik üles ehitatud ja minu meelest on natuke tekkinud suhtumine, et riik võiks seda ja seda kanda. Sealt tekib suhtumine, et tegelikult ongi parem, kui riik võtab asja ette, mitte ettevõtjad, sest ettevõtjad on need, kes lihtsalt raha krabavad.





Kaja Kallas: Ettevõtja ei tohiks olla Eestis teisejärguline. Tuleks näidata, et ettevõtted on need, kes loovad töökohti. Tugev ühiskond toetub tugevale keskklassile. See on võimalik siis, kui ettevõtlusel ei ole piire, ja sii,s kui riik ei sekku nendes kohtades, kus erasektor saab ja suudab teenust pakkuda. Tuleb silmas pidada, et me ei saa palku tõsta, kui meie ettevõtetel ei lähe hästi ja neil ei lähe hästi, kui nad peavad bürokraatia ja aruandluste esitlemistega tegelema.





Helme: 17 aastat oli erakond võimul ja nüüd tahavad seda likvideerida. Minu unistus ja eesmärk oleks küll, et valdav osa oleks mikrotaseme ettevõtjad. Me oleme olukorras, kus mikroettevõtjad lämmatatakse kõikvõimalike bürokraatia ja turu takistustega. See ebanormaalne situatsioon, seda tuleb muuta ja murda. Protsent on hirmutav, kui palju avalikus sektoris palgasaajaid on.

Kui palju raha raiskame lihtsalt ära, kui palju väljapoole Eestit. Mina olen võrrelnud meie ühiskonda sellise koduga, kus pereisa on uhkelt mingisuguse klubipintsakuga ja maksab kallit maksu, aga kodus lapsed on poolpaljad. Eesti riik on arenenud, et väljapoole näitame, et oleme jõukad, aga tegelikult ei ole nii hästi kõik.





Seeder: Minu meelest ei ole ettevõtjate mainel midagi viga, erinevalt poliitikutest. Mina ei ole nõus, aga mulle tundub vahel, et tark rahvas valib 101 kõige rumalamat Toompeale endale valitsema.





Kaja Kallas: See on see, et kõikn kes oskavad riiki juhtidan on ametis juuksuri ja taksojuhina.





Seeder: Mina siiralt arvan, et ettevõtjate kuvand ei ole sugugi halb ja problemaatiline. Nad väärivad rohkem tähelepanu ja esiletõstmist.





Ratas: Helme maalis küll tumeda pildi. Vaata päikese poole, siis varjud jäävad selja taha.





Helme: No kui Keskerakond puu varjust välja tuleb, siis näeks ka seda päikest.