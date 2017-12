PEAPIISKOP VIILMA JÕULUSOOV: Võiksime olla üksteisega silmade kõrgusel

"Tihti arvame, et oleme teinud kõik selleks, et rõõmsaid hetki ja ilusaid hetki oleks rohkem ja ainult teised on need, kes on suutnud kauni asja ära rikkuda," tõdes EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes soovib jõuludeks ja uueks aastaks eestlastele üksteise mõistmise oskust. "Teinekord on aga peeglisse vaatamisest kasu, et näha ka ennast sellisena, nagu näevad kõrvalseisjad."

EELK peapiiskop Urmas Viilma soovis EELK info- ja tänuüritusel teele läkitades ühiskonnale mõistvust ja peeglisse vaatamise oskust. "Järjekordne aasta hakkab lõppema ja kindlasti on selles olnud palju kaunist ja helget, mida enesega ühes võtta järgnevasse aastasse," ütles ta. "Kindlasti on meil kõigil midagi, mis teeb meele rõõmsaks aga kindlasti on ka midagi sellist, mis tagasi vaadates muudab meele mõruks."

Aasta lõpp on peapiiskopi hinnangul täiuslik aeg tagasi- ja peeglisse vaatamiseks. "Ehk näeme siis, et oleme mõne kauni asja ise käest puruks pillanud ja need, kes sel hetkel lähedal olid, ei olnudki süüdi, vaid püüdsid aidata ja me ei mõistnud seda," ütles Viilma.

Aasta lõpp on tema sõnul nii andeks palumise kui andestamise aeg, et anda ruumi uueks ja paremaks alguseks. "See kõik on ühtviisi võimalik ja saavutatav nii uskliku kui uskmatu jaoks, nii jõulul kirikusse tulija kui kojujääja jaoks," tõdes Viilma.

Mööduvale aastale tagasi vaadates näeb peapiiskop enda sõnul mitmeid hetki, millest meil on õppida ja end paremaks muuta. "Seal on palju sellist, mis paneb kahetsema, andestust otsima, ka meelt parandama," ütles ta. "Mööduval aastal olen kogenud, et paljud inimesed on stressis, ärevuses ja sisemiselt katki, sest ebastabiilsust on palju."

"Palju räägitakse perekondade lagunemisest, suhete purunemisest, lähisuhtevägivallast, alkoholikuritarvitamisest ja sellega kaasnevatest õnnetustest, noorte sõltuvusprobleemidest, raskete ja ravimatute haiglate laastavast mõjust inimeste kallal, vaesust ja puudust kannatavatest lastest ja peredest," loetles Viilma. "Nende süngete asjade leevendamiseks saame ise palju ära teha, kui hoolime ja oleme teadlikud-tähelepanelikud."

Teiste mõistmiseks peab Viilma sõnul püüda vaadata selle inimese silmade läbi, astuda tema saabastesse ja panna end tema olukorda. "Soovin, et oleksime üksteisega silmade kõrgusel, olenemata sellest, et mõni on 1,90m, teine 1,70m või päris tilluke, sest jumal ei teinud mitte kellelgi vahet sündides meie hulka. Ja tema sõime juures põlvitasid ühteviisi nii karjased kui kuningad," ütles Viilma.

"Suur ei ole mitte see, kellel on rohkem jõudu, vaid see, kellel on rohkem armastust," lõpetas Viilma.