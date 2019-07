Peeter Järvelaid: Jaan Krossi monument peaks olema Kalamajas!

Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid ütles, et tema arvates on Jaan Kross Kalamaja sümbol ning Krossi monument peaks olema Kalamajas, mitte kesklinnas. "Minu meelest oleks just Kalamaja selle mehe monumendi jaoks õige koht," kinnitas Järvelaid.

Tema sõnul ei ole õige, et kõik monumendid kuhjatakse vana- ja kesklinna. "Kõik ei pea seal Vilde ümber olema," ütles Järvelaid, viidates Harju tänaval Kirjanike Maja vastas olevale Eduard Vilde monumendile.

Veel on tekitanud diskussiooni Kalamaja piirile planeeritav Jaak Joala monument. Peeter Järvelaid ütles, et Jaak Joala monument sobib Põhja-Tallinnasse väga hästi. "Mina mingeid takistusi ei näe, miks see ei võiks siia tulla," ütles linnaosavanem.

"Kui näiteks vanaisa jalutab lapselapsega ja lähevad Jaak Joala monumendist mööda, on ju vanaisal hea rääkida, kes see mees oli ja kui kuulus ta oli!"

See, et kohas, kuhu planeeritakse Joala monumenti, on varem olnud Stalini monument, Järvelaidi ei sega. "Narva maantee oli ka ju Hitleri tänav, siis ei saaks linnas midagi ette võtta, kui neist mineviku jälgedest probleemi teha," rääkis linnaosavanem.

Järvelaid kinnitas, et Joala monumendi projektiga tuleb igal juhul edasi minna!