Pelgulinna sünnitusmaja saab hubase sünnitustoa

Uudses sünnitustoas on olemas vann, ekraan, helisüsteem ja reguleeritav valgustus.

28. septembril avatakse Pelgulinna sünnitusmajas Eesti esimene koduse ilmega sünnitustuba, see on firma Germund Hulgi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuhi Liis Jõgise sõnul on sünnituse juures oluline hubasus, mida kodune sünnitustuba pakub. "Ruumis on olemas ka kogu vajalik aparatuur naise ja sündiva lapse turvalisuseks," lisas ta.



Uudne sünnitustuba pakub kõiki tänapäevaseid mugavusi sünnitajale ja tugiisikule, palatis on vann, ekraan, helisüsteem, reguleeritav valgustus. "Iga uus elu on väärtus, mida peab hoidma. Mul on siiralt hea meel, et juubeliaasta on inspireerinud ettevõtteid panustama noorte vanemate ja Eesti järelkasvu toetamisse," sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.



Germund Hulgi kogus uudse sünnitustoa rajamiseks raha oma juubelitoote "Sajandi segu" müügilt. Toodete müük ja raha kogumine sünnitustubade kodusemaks muutmiseks jätkub kuni EV100 programmi lõpuni 2020. aasta veebruaris.



Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi tegevjuht Mary Teras avaldas lootust, et firma eeskuju sütitab ka teisi Eesti ettevõtteid. "Julgustaksin tegusaid ettevõtteid meiega kontakti võtma, et saaksime koos Eestimaa sünnitusmajade ja kõige pisemate heaks imetegusid korda saata," lausus ta. "Ideid, mis vajavad kiiret teokstegemist, on veel palju."



Sünnitustoa sisearhitekt on Reet Helisabeth Karm, toa ehitas ümber Room Room OÜ.