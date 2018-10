"Eestlased on alati osanud väärtustada haridust ning seda enam peame tunnustama neid, kes on oma elus pühendunud õpetaja ametile," ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Kolmapäeva õhtul tuli Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti kutsel üle kuuekümne endise kooliõpetaja Estonia teatrisse õpetajate päeva puhul vastuvõtule ning külastas ooperit.

"Eestlased on alati osanud väärtustada haridust ning seda enam peame tunnustama neid, kes on oma elus pühendunud õpetaja ametile," ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Õpetajate päeva puhul on meil hea võimalus märgata ja ka teha midagi erilist nende heaks, kes on pikkade aastate jooksul olnud ustavad oma kutses – õpetanud, juhendanud ning kannatlikult edasi andnud nii teadmisi kui ka väärtusi, mis on meie ühiskonnale olulised," lisas Kõlvart.

Pensioniikka jõudnud Tallinna pedagoogid olid palutud vastuvõtule Estoniasse, kus sõnavõtuga tervitas neid Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Piduliku koosviibimise järel suundusid vastuvõtule tulnud ooperiteatrisse, vaatama "Figaro Pulm" etendust. Sel aastal tähistab Tallinna Õpetajate Klubi Härmalõng oma 60. hooaega. Klubi, millel on sadakond liiget, käib koos ühistel üritustel Õpetajate Majas kord kuus loengul või muusikaõhtul. Igakuistele üritustele koguneb viis-kuuskümmend liiget ning vanimad kohal käivad liikmed on 92- ja 93-aastased.