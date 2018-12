Pensionireform seab kiriku keset küla

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas eelmisel nädalal muuta pensionireformis valemit nii, et alates 2037. aastast võetakse pensioni arvestamise aluseks pooles ulatuses staaž ja pooles ulatuses töötasu.

Eelnõu esimene versioon oleks alates 2037. aastast võtnud pensioni arvestamisel aluseks üksnes töötatud aastad. Tegemist on siin vasak- ja paremjõudude kompromissiga. Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis on Postimehes asetanud samuti kiriku keset küla, viidates, et mõlemal variandil on plusse ja miinuseid. Mis veel sotsiaalvaldkonda puudutab, siis märksa kiiremini pensionireformist jõuab kohale abivahendireform. 2019. ja 2020. a makstakse riigieelarvest erivajadustega inimeste abivahendite hüvitamiseks oluliselt rohkem. See võimaldab neil paremini iseseisvalt toime tulla. Muuhulgas peaks see tõhusalt parandama hoolekandeasutuste igapäevaelu.