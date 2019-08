Pensionireform tuleb terviklik ja vabanev raha läheb pensionitõusu

Koalitsioonierakondade esindajad leppisid esmaspäeva õhtul kokku, et pensionireform tuleb ühes osas ning vabanevat raha kasutatakse pensionite erakorraliseks tõstmiseks.

Pensionireform tuleb kokkuleppe kohaselt ühes osas, mis reguleerib nii teisest pensionisambast lahkumise kui ka kogutud raha väljamaksmise. Raha, mis vabaneb, kui inimesed lahkuvad teisest pensionisambast, kasutatakse pensionite erakorraliseks tõstmiseks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kõik kolm koalitsiooni osapoolt on ühel meelel, et erakorraline pensionitõus on oluline.

"Selleks püüame leida katteallikaid juba 2020. aastal sõltuvalt eelarvelistest võimalustest," ütles Kiik. "Juhul, kui teise samba reformi muudatused jõustuvad, siis see sotsiaalmaksu osa, mis seni on suunatud teise sambasse, jääb jätkuvalt pensionisüsteemi. Vastavalt sotsiaalmaksuseadusele on 20 protsenti sotsiaalmaksust pensionikindlustuse osa ja seda saab kasutada justnimelt eakate heaolu tõstmiseks läbi erakorralise pensionitõusu."

Rahandusminister Martin Helme ütles ERR-ile, et eesmärk on võtta seadus vastu sügisesel istungjärgul, mis tähendaks, et seadus hakkaks kehtima 1. jaanuarist 2020 ning järgmisest aastast võiksid inimesed saada teha avaldusi teisest sambast välja astumiseks või maksete peatamiseks.

Isamaa juht Helir Valdor Seederi sõnul peaksid väljamaksed teisest sambast algama hilisemalt kahe aasta jooksul.

Iga inimese palga pealt makstakse sotsiaalmaksu 33 protsenti. Sellest 20 protsendipunkti läheb riiklike pensionide maksmiseks. Kui inimene on liitunud teise pensionisambaga, siis maksab ta oma palgast 2 protsenti pensionifondi. Riiklikult suunatakse sinna lisaks veel 4 protsendipunkti sotsiaalmaksust, nii et selle inimese tulust võetakse pensionite maksmiseks 16 protsenti palgast. Kui inimesed lahkuvad teisest sambast, siis riigi kasutatav maksutulu kasvab.

Koalitsioonierakondade kokkuleppe kohaselt kasutatakse sotsiaalmaksutulu kasvu erakorraliseks pensionitõusuks, kuigi seadustena käsitletakse neid erinevalt.