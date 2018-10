"Kui arst ütleb, et ma ei saa aidata, on see aus," rääkis perearst Karmen Joller. "Alternatiivmeditsiinis tihti ei tunnistata, et ei saa enam aidata ning lollitatakse abitus olukorras inimesi, kes mujalt enam abi ei leia."

Aasta Arst 2017 Karmen Joller aktsepteerib alternatiivset meditsiini, kui see on aus ja ei anna katteta lubadusi. "Kui arst ütleb, et ma ei saa aidata, on see aus," sõnab ta. "Alternatiivmeditsiinis tihti ei tunnistata, et ei saa enam aidata ning lollitatakse abitus olukorras inimesi, keda keegi enam aidata ei saa."

Kuna lausvaletamist ja valelootuste andmist on üsnagi keeruline takistada ja keelata, paneb Joller südamele, et inimesed ise mõtleks sellele, mis on tõde ja mis on vale ning küsiks vajadusel spetsialistilt üle, kui ise kindel ei ole, kas tegu on õige asjaga. "Ma ei lähe ju autot parandama poemüüja juurde, ikka töökotta," selgitab ta kujundlikult.

Raha paneb rattad käima

Ka võib esmapilgul täielik umbluu tunduda üsnagi veenev, kui seda esitada tõena. Perearst meenutab, kuidas kunagi taheti ühele tema tuttavale müüa aminohapete segu argumentidega, et need aitavad maksa ja neerusid hoida. Tuttav oli juba valmis kulutama suuremat summat, kuid otsustas arstilt järele uurida, kas tegu on õige asjaga. "Müügijutt oli täitsa õige," vaatas selle üle ekspert. "Küll aga oli üks lause puudu – neid kõiki aminohappeid saab tassitäiest piimast."

Seetõttu tasub eriti ettevaatlik olla surmavalt haigetel ning nende lähedastel, kellele arstid enam lootust ei luba. Eriti sellises olukorras ollakse valmis kulutama suuri summasid. "Pealtnäha võib tunduda, et petisest terapeut küsib ju vaid 50 eurot, tasub mõelda, kui paljudelt lootusetus olukorras haigetelt ta alatult seda raha välja petab," selgitab ta. Aga summad võivad olla ka suuremad.

Alternatiivmeditsiin võib ravi asemel tappa

Eile raputas Eestit uudis keskealisest eesti mehest, kes suri konnamürgiseansil. Konnamürk ehk kambo on äärmiselt tugev närvimürk, mida tuuakse Boliivias, Brasiilias, Kolumbias, Peruus, Prantsuse Guajaanas, Surinames ja Venetsueelas elutsevatelt rohelistelt puukonnadelt.

Kambo teraapia tundub esmapilgul väärt asi ­– lubatakse tugevdada keha ja meelt, puhastada organismi mürkidest. Aga see ei ole veel kõik – kambo ravivat ka tõsisemaid probleeme nagu vähk, HIV, Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi, hepatiit, reuma, artriit ja palju muud.

Protseduuri käigus põletatakse peenikese viirukiotsaga nahale väiksed punktid ning nende peale pannakse kambo mürk. Terapeudid tõdevad küll, et kohe tekivad tugevad ebameeldivad efektid nagu kuumalaine, pearinglus, näopaistetus, ent mööduvad vähem kui tunniga. Teraapiate kodulehtedelt võib lugeda, et kambo on täiesti turvaline ning kõrvalnähtusid sellel ei ole.

Seadused karmimaks

Karmen Joller leiab, et seadused peaksid alternatiivravi teadmatute inimeste kaitseks rohkem reguleerima ja hetkel on need liiga umbmäärased. Seni saab ta vaid soovitada, et otsides abi alternatiivmeditsiinist, peaksid inimesed olema kriitilisemad ning vajadusel küsima spetsialistilt arvamust.

Kõige hullemat oleks tema sõnul võibolla olnud võimalik ära hoida, kui inimest oleks kümne sekundi kuni minuti jooksul elustama hakatud.