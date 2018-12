Perearstiabi teenuseid on tänavu kasutanud ligi miljon inimest

Haigekassa selle aasta üheksa kuu andmete kohaselt kasutas e-konsultatsiooni, teraapiafondi ja perearsti nõuandetelefoni ligi miljon inimest, mis on varasemast enam.

Ravijärjekordade leevendamisel on oluliselt abiks e-konsultatsioon teenus, mis võimaldab perearstil eriarstilt patsiendi tervisemure kohta nõu küsida ilma, et patsient peaks ise eriarsti järjekorras ootama, teatas haigekassa pressiesindaja BNS-ile. Selle aasta jooksul kahekordistus perearstide e-konsultatsioonide kasutus ja 670 perearsti üle Eesti arutasid patsientide juhtumeid eriarstidega 14 198 korral. Keskmiselt on iga perearsti nimistu kasutanud e-konsultatsiooni 41 korral.

"Kuna perearstide ja eriarstide omavaheline koostöö e-konsultatsiooni kaudu aitab kokku hoida nii patsiendi kui eriarsti aega, on plaanis uuel aastal e-konsultatsiooni võimalusi laiendada," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Kui sel aastal on perearstidel olnud võimalus konsulteerida 17 erineva eriala arstidega nagu kardioloogia, allergoloogia, psühhiaatria ja paljud teised, siis uuest aastast saavad perearstid nõu küsida ka taastusravi ja valuravi arstidelt, naha- ja suguhaiguste arstidelt ning veresoontekirurgidelt. Alates 2019. aasta juulist saavad perearstid e-konsulteerida ka lastepsühhiaatriga.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul saavad perearstid e-konsultatsiooni võimalust kasutada enamikel erialadel ja raviasutused eesotsas suurhaiglate eriarstidega on valmis perearste patsientide tervisemurede lahendamisel igati nõustama.

"Tugeval perearstiabil on otsene mõju inimeste tervisenäitajatele," sõnas perearstide seltsi juht Le Vallikivi. “Arvestades arsti ja patsiendi ühiseid eesmärke, teeb eriti suurt rõõmu e-konsultatsiooni laienemine erinevatele erialadele. Kunagi perearstide endi poolt välja käidud idee kehtestada e-konsultatsiooni võimalus, et patsient saaks vastavalt tervisevajadusele parima võimaliku abi, ei ole täna enam erand, vaid igapäevane praktika, mis väärtustab arsti aega ja annab patsiendile kindlustunde."

Perearstid on järjest rohkem hakanud kasutama teraapiafondi, mille abil pääsevad patsiendid tasuta füsioterapeudi, psühholoogi ja logopeedi juurde. 9 kuu jooksul said teraapiafondi kaudu abi üle 12 000 inimese 47 383 korral. Sellel aastal on teraapiafondi kaudu abi saanud üle 3000 inimese rohkem kui mullu samal perioodil. "Tõsiasi on see, et kõikides piirkondades teraapiafondi veel kasutada ei saa, sest puudu on spetsialistidest või rahastusest. Eesmärk on teraapiafondi võimalusi laiendada, et kõik perearstid saaksid seda kasutada. Plaanime muuta teenuse rahastamist ja arveldamist, et fondi kasutamine oleks tulevikus lihtsam," sõnas Parv.

Ka ööpäevaringne perearsti nõuandetelefon on olnud väga populaarne ja pakub olulist leevendust olukorras, kus inimene vajab tervisenõu, aga perearst pole parajasti kättesaadav. 9 kuu jooksul on helistatud nõuandetelefonile ligi 195 000 korda, ehk keskmiselt 722 kõnet igas ööpäevas. Kõige rohkem kiiret tervisenõu on küsitud ja saadud viirushaiguste, ravimite ja vererõhu kohta.

Perearsti külastas selle aasta esimese 9 kuu jooksul 957 000 inimest. Igas kuus tegid perearstid ja õed üle 1300 vastuvõtu väljaspool tööaega, laiendades oluliselt ligipääsu perearstile kiirete tervisemuredega. Kokku oli selle aasta 9 kuuga selliseid hilisõhtuseid ja varahommikusi visiite 11 725.

Perearstiabi teenuseid rahastas haigekassa 9 kuu jooksul 94,7 miljoni euro eest, mis on 12 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.