Perearstid taunivad apteekide sulgemise aktsiooni

Eesti Perearstide Selts taunib hulgimüüjate poolset apteekide sulgemise aktsiooni, kuna see on vastuolus patsiendiohutuse põhimõtetega ning tekitab terviseriske.

"Ravimite kättesaadavus Eesti elanikele peab olema tagatud kõikides apteekides. Apteek peab olema usaldusväärne tervishoiuasutus," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi pressiteate vahendusel.

Vallikivi sõnul läheb apteekide kolmapäevane aktsioon vastuollu meditsiinieetika aluspõhimõttega, et patsienti ei tohi kahjustada ega ohtu seada. Perearstide seltsi teatel ei saanud kolmapäeval kroonilised haiged ning kiiret abi vajavad patsiendid apteekidest vajalikke ravimeid olukorras, kus päästeamet oli äsja andnud tormihoiatuse ja soovitas inimestel muuhulgas ka ravimeid varuda.

"Inimese tervise ohtu seadmine on lubamatu. Käes on gripihooaeg. Gripi ravi ja bakteriaalsete tüsistuste korral on ravi alustamisel määrav iga tund. Eriti tundlikud on väikelapsed, eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed, sest väikelaste ja eakate organism ei tule ägeda haiguse sümptomitega kergesti toime ning krooniline haigus võib viirushaiguse lisandumisel kontrolli alt väljuda," rääkis Vallikivi.

Eesti Perearstide Seltsi seisukoht on, et apteegireformi jõustumine on vajalik nii patsientide huvide kaitseks kui ka eetilise ja toimiva tervishoiusüsteemi huvides.

"Apteekide rolli mõistavad kõige paremini tervishoiutöötajad, kelleks on kutse-eetikast lähtuvad proviisorid ja farmatseudid. Elanike tervise ohtu seadmine ärihuvide saavutamise survestamiseks on selge märk muudatuste vajadusest apteegisektoris," lisas Eesti Perearstide Seltsi juht.

Teisipäeval langes menetlusest välja sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis nägi ette tuleva aasta aprillis jõustuva apteegireformi praegusel kujul tühistamist ning arutelu taasavamist.

Eesti Apteekide Ühendusse (EAÜ) kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek sulgesid kolmapäeval kell 14 päevaks uksed, juhtimaks tähelepanu apteegireformi negatiivsetele mõjudele.