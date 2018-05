Perearstide päev: perearstid juhivad teekonda parema terviseni

Laupäeval, 19. mail tähistatakse ülemaailmset perearstide päeva, mis kannab tänavu tunnuslauset "Perearstid juhivad teekonda parema terviseni". Eestis valmis sel puhul perearstipraksiste kvaliteedijuhis.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees Le Vallikivi tõdeb, et perearstide ees seisvad küsimused on aktuaalsed kogu maailmas.

"Tänases kõrgtehnoloogiast kihavas ja infost üleküllastunud maailmas ei ole perearsti roll mitte olla kuri väravavaht, kes takistab inimese pääsu kõrgema etapi spetsialisti juurde, vaid pigem lähim teejuht ja värava avaja – selleks, et õige inimene satuks õigel ajal õigesse kohta," kinnitab Vallikivi.

Perearstide päev langeb tänavu perioodile, kui välja antakse värskelt valminud perearstipraksiste kvaliteedijuhis, mille eesmärk on edendada perearstiabi kvaliteeti Eestis. "Kvaliteedijuhis on teenäitaja perearstidele, sest seltsina soovime, et kogu Eestis saaks ühtlast ning kõrgel tasandil perearstiabi. Samas võidavad juhendist ka patsiendid, kuna arstikeskuse töö on sujuvam ning patsiendile mugavam," selgitab Vallikivi.

"Meie perearstid ja pereõed teevad tohutult tänuväärset tööd – nad aitavad inimestel haiguseid ennetada ja on esimeseks nõustajaks tervisemure korral. Meie jaoks on väga oluline toetada perearsti ja tema meeskonda, et kõigil Eesti inimestel oleks kiirelt ja oma kodu lähedal võimalik käia oma tervist jälgimas ja haiguseid ravimas," ütles Eesti Haigekassa juht Rain Laane.

Lisainformatsioon:

Ülemaailmne perearstide päev

http://www.globalfamilydoctor.com/member/ForMemberOrganizations/WorldFamilyDoctorDay.aspx

Perearstipraksise kvaliteedijuhend

https://www.perearstiselts.ee/images/PAK%20kvaliteedijuhis/EESTI_PEREARSTIPRAKSISTE_KVALITEEDIJUHIS_2018.pdf

Kvaliteedijuhend käsitleb nii perearstiabi kättesaadavust, aga ka praksise organisatsiooni ja ravitöö kvaliteeti.