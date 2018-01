PERH ja Järvamaa haigla sõlmivad koostöölepingu

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Järvamaa haigla allkirjastavad täna partnerluse raamlepingu, millega vormistatakse senine koostöö kahe haigla vahel ning otsitakse uusi koostöövõimalusi. "Usun, et sõlmitud koostöölepingu tulemusena patsientide teenindamine Järvamaal muutub veelgi paremaks ja edukamaks," ütles Järvamaa haigla juhataja Andres Müürsepp.

"Partnerlusleping on haiglate võrgustumise mahe vorm, mis areneb ja süveneb sedamööda, kuidas haiglad suudavad defineerida ühiseid huvisid," ütles PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu pressiteate vahendusel. "Personaliküsimuste kõrval pean oluliseks koostööd ravikvaliteedi tagamisel," lisas ta.

Erialade siseselt on PERH-i ja Järvamaa haigla vahel koostööd olnud ka varasemalt ning PERH-i eriarstid on Järvamaal abiks käinud. Lisaks on Järvamaa Haigla varem sõlminud koostöölepingud Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Senise koostöö peamine eesmärk on olnud võimaldada patsientidele vastuvõtte neil erialadel, millistel haiglal endal arste ei jätku või ei suudeta kindlustada kohapeal arstile täit koormust.

"Kui Järvamaa haigla on huvitatud, saame rääkida ka sellest, kuidas jagada oma kogunenud oskusteavet nii kliiniliste kui mittekliiniliste tugiteenistuste töö efektiivsemaks muutmisel," rääkis Peedu. Haiglad näevad võimalusi ravimite, seadmete ja muude kaupade ning teenuste ühishangetes, samuti transpordiküsimuste efektiivsemas lahendamises.

Seejuures on esimene praktiline ühistöö käimas – Järvamaa haiglasse luuakse PERH-i verekeskuse välisladu, mis aitaks oluliselt kaasa Järvamaa haigla vereteenistuse kvaliteetsele tööle ja lõppkokkuvõttes võidab sellest patsient.

Haiglate juhid hakkavad regulaarselt kohtuma, et edendada sisuliste küsimuste tõstatamist ja lahendamist nii, et sünniks tõhus ja tulemuslik suhtlemine otse spetsialistide tasemel. Partnerlusleppele konkreetsema sisu andmiseks külastavad lähiajal Järvamaa haiglat PERH-i kliinikute juhatajad.

Ligi 4000 töötajaga PERH-i meditsiinikeskuse koosseisus on seitse kliinikut 32 erialakeskusega. Regionaalhaigla on ka Eesti suurim traumakeskus nind Põhja-Eesti suurim südamekeskus ja psühhiaatriakeskus.

PERH-il on kolm tütarhaiglat – Raplamaa ja Läänemaa haiglad 2015. aastast ja Hiiumaa haigla aastast 2017. Partnerluse raamleping on sõlmitud Rakvere haiglaga, lisaks on sõlmitud koostöölepingud Pärnu haiglaga keemiaravi ja hematoloogia erialadel.