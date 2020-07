Vabaõhumuuseumi turundusspetsialist Aleksandra Ojaver ütles, et nad on selle suvehooaja üles ehitanud väiksematele, aga sagedamini toimuvatele programmidele: ekskursioonid, talupäevad, väiksemad kontserdid.

"Publikunumbrid on iga nädalaga kasvamas ning inimesed on taas harivat meelelahutust otsimas," ütles Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. "Loodame väga, et haigestumiste arv püsib madalana, lisapiiranguid ei pea kehtestama ning Vabaõhumuuseum saab külastajatele pakkuda taas sisutihedat programmi," sõnas Vabaõhumuuseumi turundusspetsialist Aleksandra Ojaver.

Kui kevadel olid ürituste korraldajad suve suhtes väga pessimistlikud, siis tegelikult on piiranguid järk-järgult leevendatud ning populaarsed Tallinna kultuuri- ja meelelahutuse pakkujad koguvad taas hoogu. Eriti rõõmustas neid valituses viimane otsus. Nimelt tohtis seni siseruumides toimuvatel avalikel üritustel osaleda kuni 500 inimest, kuid alates juuli keskpaigast nihutatakse seda piiri 1500 inimeseni. Väliüritustes liigub osalejate piirarv seniselt 1000 inimeselt 2000-ni.

Vabaõhumuuseumi turundusspetsialist Aleksandra Ojaver ütles, et nad on selle suvehooaja üles ehitanud väiksematele, aga sagedamini toimuvatele programmidele: ekskursioonid, talupäevad, väiksemad kontserdid.

Ta tõi näite, et traditsiooniline jaanipäeva üritus jäi veel piirangute aega, mistõttu tuli see ära jätta. Selle asemel toimus Postimehe vahendusel ja Kultuurkapitali, Haabersti Linnaosavalitsuse ning Leigarite toel Digijaanik jaanipäeva kommete tutvustamiseks.

Piirangute leevendamine on võimaldanud Ojaveri sõnul korraldada muuseumis suviseid kliendiüritusi: suvepäevi, sünnipäevi, pulmi. Sügisesse on planeeritud suurema üritusena Leivapäev ja sügislaat, alapealkirjaga Puhas ja kestlik elukeskkond.

"Loodame väga, et haigestumiste arv püsib madalana, lisapiiranguid ei pea kehtestama ning muuseum saab külastajatele pakkuda Leivapäeval taas sisutihedat programmi," avaldas Vabaõhumuuseumi esindaja lootust.

Mustpeade Majas toimus esimene avalik kontsert peale koroonat

Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Kliendiürituste projektijuht Lilian Sarapuu ütles, et esimese suure ehmatusega jätsid paljud korraldajad oma kevadised ja suvised üritused ära või lükkasid edasi.

"Piirangud ja teadmatus võtsid korraldajatelt igasuguse kindluse. Esimeste piirangute leevenedes jäädi ettevaatlikuks ning pigem broneeriti kuupäevi ikkagi sügisesse ja talve või uude aastasse," rääkis ta.

Sarapuu meenutas, et kui maikuus sai selgeks, et suvel teatud mahus inimestega üritused on lubatud, oli paljude jaoks juba hilja oma plaane taas muuta.

Siiski tõdes ta, et oli ka neid, kes suutsid kiiresti kohaneda ning 7. juunil toimuski Mustpeade majas üle mitme kuu esimene avalik kontsert, mille korraldas Eesti Interpreetide Liit.

Teletorni perepäev toimub kontrollitud vormis

Tallinna Teletorni juhataja Jüri Kriisemann meenutas, et Teletornil oli eelmisel laupäeval 40. sünnipäev ning teadlikult välditi suuremat rahvakogunemist õuealal, kus traditsiooniliselt on toimunud lasteprogrammid ja kontserdid. Toimus ainult BASE-hüppajate esinemine, kus osales 30 hüppajat kuuest riigist.

Kriisemanni sõnul on nende teine traditsiooniline üritus perepäev 20. augustil, kus on ka alati väga palju huvilisi olnud. Ta märkis, et sel aastal otsustati oma suveõuele sümboolse piletihinna määrata, et selle abil kontrollida, et suveaias olevate inimeste arv oleks reeglitele vastav.

"Muidu on aga Teletornis kogu aeg olnud 100-inimese piirang - oleme piirangutega harjunud ja meid pole see seni seganud külastajatele elamusi pakkumast," ütles ta. Teletorni juht tõi näitena, et sellel neljapäeval esineb Raul Vaigla oma lastega, mida kontserdina mujal pole võimalik näha.

Vabamu tegevdirektor Keiu Telve sõnas, et nende vaates on selle suve plaanid olnud pidevas muutumises. "Praeguseks oleme oma suvise programmi peamiselt üles ehitanud väiksematele sündmustele, näiteks toimuvad meil iganädalased hilisõhtused giidituurid KGB vangikongides," märkis ta.

Telve sõnul on nad Vabamusse toonud mitu ajutist näitust, et innustada inimesi iseseisvalt muuseumites kultuuri nautima.

"On näha, et publikunumbrid on iga nädalaga kasvamas ning inimesed on taas harivat meelelahutust otsimas. Sellele vaatamata on piirangute leevendamine hea uudis ja võimaldab suurejooneliselt ette võtta 20. augusti tähistamise," ütles Vabamu juht. Nimelt toimub siis Vabamus suur perepäev "Tähista vabadust Vabamus".

Lauluväljaku juht: tänavune suvi läks meie jaoks kaduma

Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja ütles, et teda kahtlemata rõõmustab, et olukord on piisavalt paranenud piirangute leevendamiseks. Siiski märkis ta, et Tallinna Lauluväljaku jaoks liigituvad 2000 osalejaga sündmused aga pigem väikeste ürituste kategooriasse.

"Seega ei muuda leevendused suurürituste mõistes kuigi palju, sest selles osas on 2020. aasta suvi juba kaotatud ning plaane tehakse 2021. aasta kevadsuviseks hooajaks," sõnas ta.

Saareoja selgitas, et ürituste turu puhul on aga palju olulisem mõista valdkonna olulist muutumist, kus vanad harjumused enam ei tööta. "Üheks arusaadavaimaks muutuseks on inimeste ebakindlus lähituleviku olude suhtes, mistõttu on drastiliselt langenud piletite ostmine eelmüügist pikaks perioodiks ette. Senisest kordades rohkem sünnib spontaanseid otsuseid ürituste külastamiseks või mittekülastamiseks," selgitas ta.

Teise trendina on Saareoja sõnutsi tekkinud ürituste korraldamise turule palju üksiküritajaid, kes plaanivad midagi korraldada – aga millal, mida ja kellega täpselt, seda veel ei tea. "Inimeste ettevõtlikkust peab muidugi soosima, kuid samas tähendab see ka suuremat riski ürituste õnnestumisele," tõi ta välja murekoha.

Finantsilese poole pealt rääkides osutas ta sellele, et sunnitud koroonapaus ürituste turul viis hinnad teatud määral alla nii korralduspaikade, esinejate kui ka inventari osas ning just sellele panustataksegi.

Positiivsena tõi Saareoja välja aga selle, et kodumaiseid artiste on võimalik sel suvel palju esinemas näha – pea igas Eestimaa nurgas – sest rabatakse tööd teha. "Konkurents publiku nimel on tihe ning iga piirangu leevendus tähendab korraldajate jaoks suuremaid võimalusi," ütles ta.

Saareoja sõnas, et Lauluväljaku puhul vaatab ta lootusrikkalt tulevikku, et taas rahvusvahelised esinejad saaksid siin üles astuda.

Ülemiste Linnakus toimub sügis-suvel üritusi väga tihedalt

Technopolis Ülemiste turundusjuht ja teenuste koordinaator Lissi Lodeson ütles, et palju üritusi tuli edasi lükata või leida uus formaat. "Kuna Ülemiste Linnakus on pidevalt midagi juhtumas, siis osa üritusi tuli ka ära jätta, kuna suve lõpu ja sügise graafikud olid juba täis," osutas ta. Lodeson tõi näitena Ülemiste City Future Forumi, mis toimub hoopis 2021 kevadel.

Lodeson ütles, et kõik suvesse planeeritud hoonete avamisüritused on lükatud augustisse, kuna siis on siseruumis võimalik juba esinduslikul hulgal inimesi kutsuda. Ka Technopolis Business Breakfast sarja üritused alustavad sellel aastal kevade asemel septembris.

Lodeson meenutas, et suve esimesel poolel püüti kohalolu nõudvaid üritusi mitte teha, kuna ei soovitud kedagi ukse taha jätta ega tekitada nakkusohtlikku olukorda. "Selle asemel lõime uue ürituste sarja ÜC Live, mis koosnes veebiseminaridest, mis käsitlesid hetke olukorda ja pakkusid infot, kuidas uue olukorraga toime tulla ja kuidas tööle naasta," sõnas ta.

Lodeson ütles, et Iseauto esimesed sõidud õnnistati välitingimustes sisse juunis ja seda piiratud külaliste arvuga. Tänavatoidu teisipäevad alustasid seekord juulis, sest siis olid piirangud juba oluliselt leebemad. Business Thriathlon toimub sellel aastal mai asemel 13. augustil ja huvi on selle vastu suur, osutas ta.

Peaminister Ratas: toetan avatust

"Kui ühel skaala otsal on täielik sulgemine ja teisel avatus, siis mina toetan igal juhul avatust," kinnitas peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil, kus ta kommenteeris otsust leevenda alates 15. juulist koroonakriisist tulenevaid nõudeid avalike ürituste läbiviimisel.

Kui praeguse korralduse järgi tohib siseruumides toimuvatel avalikel üritustel osaleda kuni 500 inimest, siis alates juuli keskpaigast nihutatakse seda piiri 1500 inimeseni. Väliüritustes liigub osalejate piirarv seniselt 1000 inimeselt 15. juulist 2000 inimeseni.

"Ja jätkuvalt tuleb järgida 50 protsendi täituvuse ja hajutamise nõuet. Ja hajutamine pole vaid see, et ürituse pinnal on inimesed hajutatud, vaid ka sissepääsudes ja väljamineku kohtades, samuti tualettide juures peab olema hajutamis nõue tagatud," märkis Ratas.

Peaministri kinnitusel vaadatakse piirangute suurused taas üle 13. augustil. "Siis on septembris toimuvate ürituste korraldajatel aega reageerida ja jääb veel mitu nädalat ka Rally Estoniani," sõnas ta.