Piirangute leevendamine suurendas Eesti-Vene piiril reisijate arvu

Venemaa reisipiirangute leevendamise järel kerkis Eesti-Venemaa piiri ületavate inimese arv varasema nädalaga võrreldes ligi kümnendiku võrra, vahendas BNS ETV uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Terviseamet ei pea seda probleemiks ning leiab, et vähemalt esialgu piisab reeglist, mille järgi peavad Venemaalt naasnud veetma kaks nädalat karantiinis.

Eelmisel nädalal ületas Eesti-Venemaa piiri ligi 700 inimest päevas. Selle nädala alguses kaotas Venemaa kahenädalase karantiini nõude välismaalt saabujatele. Nüüd on piiriületajate arv kasvanud 800 inimeseni päevas.

Terviseamet praeguses olukorras veel probleemi ei näe, kuna Venemaalt Eestisse tulevate koroonaviirusesse nakatunute arv on väike.

"Meie Eesti inimestena peame meeles pidama, et viirus on meil juba siin sees. Kui meile üle piiri tulevad mõned inimesed, kes on nakatunud, siis see ei muuda olukorda nii palju," ütles Härma.

Kui aprillis ületas Eesti-Venemaa piiri ligi 13 500 inimest, siis juunis tõusis piiriületajate arv ligi 18 000-ni. Kuigi edaspidist piiriületuste arvu on raske ennustada, on tõenäoline, et Eesti-Venemaa piiri ületus sageneb veelgi.

Kui piiriületus peaks sagenema, lubab terviseamet sellele tähelepanu juhtida.