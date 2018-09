Piiripunktis kiiritati kogemata last

Luhamaa piiripunktis sattus autos istunud kahe ja poole aastane laps tolliametniku eksimuse tõttu salakauba leidmiseks mõeldud röntgeniaparaati.

Lapse vanemad kavatsevad maksu- ja tolliameti kohtusse kaevata, vahendas BNS Postimeest.

Eesti piiri taha, ajaloolisele setude elualale kolinud Anti Kivi pere hommik algas esmaspäeval nii nagu ikka: venelannast pereema alustas sõitu Võru suunas, et laps lasteaeda viia, isa jäi Vene poole peale tööle. Hiljuti lapsehoolduspuhkuselt naasnud pereemale on igapäevane piiriületamine uus asi ja protseduurid harjumatud. «Naine andis ametnikule kaks passi. Küsiti, kas on deklareeritavat. Abikaasa ütles ei. Vastu öeldi, et ajage auto angaari alla. Talle ei selgitatud, miks ja kuhu,» ütles Anti Kivi.

Naine arvas, et tolliametnikud tahavad sõidukit lihtsalt põhjalikumalt kontrollida. Ta juhatati klaasruumi ootama, laps aga jäi autosse tagumisele istmele turvatooli istuma. Noorel emal polnud aimugi, et ta istub kõrgtehnoloogilise läbivalgustusseadme ooteruumis ning tema last sõidutatakse parasjagu läbi ligi kaks miljonit eurot maksnud Hiina röntgeniaparaadi. Võib ainult arvata, milline oli tolliametniku üllatus, kui ta salasigarettide ja muu keelatud kauba asemel auto röntgenipildil lapse skeletti nägi. Ometi otsustas ametnik, et jätab äparduse enda teada.

Lapse meeleolu oli ema autosse saabudes tavapärane. Pereema ei osanud midagi kahtlustada ning viis lapse sõimerühma ja läks tööle. Kuni abikaasa telefonikõneni ei teadnud ta juhtunust midagi. «Kui naisele helistasin, et noh, kuidas päev kulgeb, siis ütles ta nii muuseas, et hommik algas kehvasti: magas sisse ja siis toll ka kontrollis. Ma küsisin, mida toll peale pakiruumi kontrollis, ja siis naine seletas,» kirjeldas Kivi telefonivestlust.

Anti Kivi teadis, et uues angaaris valgustatakse sõidukeid, ning mõistis kiiresti, mis lapsega juhtus. Ta helistas kohe Luhamaa tolliametnikele, kuid seal oli toimunud meeskonna vahetus. «Nemad ei teadnud midagi, ka vahetusevanem mitte. Nad kontrollisid tehtud pilte ja selgus, et nii oligi – laps on röntgenipildi pealt näha,» ütles Kivi.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Sven Suurraid tunnistas viga ja ametniku suhtes alustati distsiplinaarmenetlust.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja sõnul on ühe läbivalgustusega saadav doos võrreldav ühe meditsiinilise röntgeniga ning ei ole eluohtlik inimestele ega loomadele.

Läbivalgustatud masinas olnud lapse isa Anti Kivi selle vastusega ei lepi. Ta ei mõista, miks vea teinud ametnik sellest kellelegi ei teatanud. «Taheti kõik maha vaikida. Nad polnud ülemustele midagi öelnudki, aga teise vahetuse mehed, kellega rääkisin, ütlesid, et ära jäta seda nii,» selgitas Kivi, lisades, et isegi hambaarsti juures ei tahetud tal kaks korda järjest röntgenipilti teha. «Kuidas see siis ohutu on?» imestas ta.