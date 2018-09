Piirivalvurid tabasid kagupiiril kaks süürlast

Venemaal viibib jätkuvalt suur arv kolmandate riikide kodanikke, kes tulid jalgpalli MM fännipassiga Venemaale ning kellest osa võib proovida ebaseaduslikult Euroopa Liitu siseneda.

Täna öösel tabasid piirivalvurid Võrumaal piiriäärsel alal kaks dokumentideta välismaalast, kes viibisid Eestis ebaseaduslikult, teatas PPA.

25. septembri öösel kella 2 ajal avastasid piirivalvurid kahe inimese liikumise Võmmorski külas piiriäärsel alal. Piirivalvurid piirasid maa-ala sisse ning pidasid peagi kahtlust äratanud mehed kinni.

"Meeste käed ja jalad olid kriimustusi täis, nad olid nähtavalt kurnatud ning nende riided vettinud. Nad väitsid piirivalvuritele, et on süürlased ning rääkisid, et tulid ebaseaduslikult piiri ületades Venemaalt Eestisse," kirjeldas Piusa kordoni juht Valmar Hinno.

Hinno märkis, et täna viibib Venemaal jätkuvalt suur arv kolmandate riikide kodanikke, kes tulid jalgpalli MM fännipassiga Venemaale ning kellest osa võib proovida ebaseaduslikult Euroopa Liitu siseneda. "Schengeni viisaruumi ja sealhulgas ka Eestisse sisenemiseks peab neil olema aga vastav viisa," selgitas piirivalvejuht.

Mehed viidi esmasteks menetlustoiminguteks kordonisse, kus meedikud vaatasid täiendavalt ka nende terviseseisundi üle.

Edasises uurimises selgitatakse, kuidas kaks meest õigupoolest Eesti piirimaile jõudsid ning mis saab neist edasi.