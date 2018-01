Pikad pühad lõid mulluse bussisõidurekordi veerandi võrra üle

Pühade ajal kasvas bussireisijate arv Eesti-sisestel liinidel võrreldes möödunud aastaga 24% ning ka lisareiside bussipiletid olid varakult eelmüügist välja müüdud.

Kõige suurem koormus langes pühade ajal Lux Expressi andmetel jõulueelsetele päevadele ja jõulupühade viimasele päevale. Ka aastavahetuse eel ja uue aasta esimesel päeval oli reisijate aktiivsus tavapärasest suurem. Kõige suurem koormus oli Tallinn-Tartu liinil, kus enamik bussipiletitest osteti varakult eelmüügist ja kokku oli aasta viimasel kahel nädalal üle 30 000 reisija.

"Nägime nõudluse kasvu ette, sest järjest enam eelistavad inimesed autole mugavat bussi. Seetõttu lisasime pühade ajal Tallinn-Tartu liinile pea 1000 lisakohta, et võimalikult paljud inimesed saaks soovitud reisid ette võtta," ütles Lux Expressi Eesti kommertsjuht Märt Sibrik. Tema sõnul teenindasid pühade ajal reisijaid kõik vabad Lux Expressi bussid ja bussijuhid.

"Oleme oma pühendunud bussijuhtidele siiralt tänulikud, et nad olid valmis reisijaid vedama ka pühade ajal, kui paljud inimesed tööle ei mõtle," tänas Sibrik. Nii näiteks oli aastavahetusel tööl ka bussijuhtidest paar Kairi ja Leino, kes said enne aastavahetust Tallinn-Tartu liinil kokku ja tegid lausa peatuse, et vahetada reisijate rõõmuks kallistusi ja parimaid soove uueks aastaks.

Vaatamata suuremale koormusele möödusid pühad Lux Expressi jaoks liikluses turvaliselt ja rahulikult. "Bussijuhtide tagasiside on väga positiivne ja rahulik pühade meeleolu valitses ka meie bussides. Märkasime ka seda, et hiljutine turvavööde kinnitamise kampaania on vilja kandnud ja bussijuhi meeldetuletuse peale kinnitavad reisijad hoolikalt oma turvavööd," tõi Sibrik välja. Ta tuletas meelde, et talvised teeolud on keerulised, mistõttu tasub meeles pidada, et turvalise sõidu tagab lisaks bussijuhi professionaalsusele ja bussi tehnilisele korrasolekule ka reisijate kinnipidamine turvanõuetest.