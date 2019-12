PILDID! Stroomi rand sai piraadilaeva

Rekonstrueerimistööde tulemusena on rajatud hulk uusi atraktsioone, sealhulgas "Piraadilaev". Kuna tegemist on rannapargiga, siis enamik uutest mänguvahenditest on teemapõhiselt seotud merelise teemaga. Vanadest atraktsioonidest jäi alles vaid mõni üksik.

Stroomi rannapargis asuvad laste mänguväljakud uuenesid täielikult. Mängu- ja treeningvahendid vahetati välja kuuel mängualal.

"Mõned inimesed on küsinud, miks tehti mänguväljakud korda vastu talve, mitte kevadel. Esiteks pakuvad uued mänguvahendid lastele mängurõõmu juba praegu, kuna Stroomi rannapargi mänguväljakud on aastaringselt väga tiheda kasutusega. Ja on hea, et kevadel kui ilmad soojemaks muutuvad, saavad lapsed juba uue piraatlaeva tekile ronida, mitte ei pea ootama renoveerimistööde lõppu," ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Mänguväljakute juures säilitati liivapind, mis vahetati välja uue sõelutud liiva vastu, liivapinna alla lisati geotekstiil. Tihedama kasutusega aladele lisati kummikate. Uuendusena tehti eraldi mänguala erivajadustega lastele.

Mängualade juurde paigaldatakse jäätmete liigiti kogumiseks prügikastid - selleks, et lapsed harjuksid keskkonnasõbralikult käituma.

Projekti koostas Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ ning töid teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel KeskkonAtix OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 340 000 eurot.