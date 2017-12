Pille Ilves: staažipõhine pension vähendab ebaõigluse tunnet

"Niipalju kui ma tean, siis praegu ei lähe madalapalgalistel töötatud aastad alati pensioni arvestamisel terve aastana kirjagi. See on tekitanud väga palju probleeme ja ebaõigluse tunnet," ütles Eesti patsientide esindusühingu juhataja Pille Ilves.

"Madalapalgaliste jaoks on tööstaaži põhjal pensioni arvestamine kindlasti mõistlik muudatus," sõnas Ilves. "Niipalju kui ma tean, siis praegu ei lähe madalapalgalistel töötatud aastad alati pensioni arvestamisel terve aastana kirjagi. See on tekitanud väga palju probleeme ja ebaõigluse tunnet."

"Pensioniea määramine oodatava keskmise eluea järgi on riigi seisukohalt mõistetav, aga inimeste jaoks ei ole see hea, sest inimene teeb oma plaanid pikalt ette ja ta tahab arvestada mingi kindla aastaga," ütles Ilves.

Varem pensionile jäämise võimalus on Ilvese sõnul nagu preemia pikalt töötamise eest. "Suuremale osa inimestele on see kindlasti kasulik ja igal juhul on see muudatus positiivne," rääkis Ilves. "Siin tuleb aga vaadata ja analüüsida kõiki sihtgruppe. See on kasulik inimesele, kes on käinud regulaarselt tööl, kuid tänapäeval on meil palju hoopis teistsuguseid sihtgruppe."

"Ebakindlust ja kaootilisust on tänapäeval palju rohkem. Äkki jäävad sellest hüvest ilma sihtgrupid, keda me tegelikult ilma jätta ei taha. Mis saab neist, kellel staaž täis ei tule?" küsis Ilves.