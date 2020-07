Pipedrive valiti maailma parimate hulka

"Meie eesmärk on katta kogu müügitsükkel alates müügikontaktide prioriseerimisest ja automatiseeritud töövoogudest kuni heade kliendisuhete eest hoolitsemiseni," rääkis Pipedrive'i uus tegevjuht Raj Sabhlok.

Eesti päritolu müügitarkvara Pipedrive valiti maailma parimate kliendisuhete halduse platvormide hulka, jagades USA väljaande U.S. News & World Report edetabelis "Parim CRM tarkvara 2020" teist kohta. Pipedrive’i tunnustati müügikontaktide juhtimise, automatiseerimise, suhtluse jälgimise ning aruandluse tööriistade eest, mis aitavad paremini müüa ning kasvatada ettevõtte tulusid.



Sabhloki sõnul kinnitab maailma CRMide esikolmikusse kuulumine taas kord, et Pipedrive'il on tugev toode, mis aitab müügitiimidel eesmärkideni jõuda ja tulu teenida, olles samaaegselt lihtsasti kasutatav. "Pipedrive on algusest peale olnud müügipõhine CRM. Meie eesmärk on katta kogu müügitsükkel alates müügikontaktide prioriseerimisest ja automatiseeritud töövoogudest kuni heade kliendisuhete eest hoolitsemiseni. Plaanime jätkata tootearendust lahendustega, mis aitavad müügimeeskondadel ja teistel klientidega tegelevatel tiimidel oma tööd paremini ja tulemuslikumalt teha," sõnas Sabhlok.



U.S. News & World Report kiidab Pipedrive’i laiapõhjalist äpiturgu, mille rohkem kui 200 rakendust aitavad suurendada tootlikkust ja tõsta müügitulemusi. Samuti tuuakse esile Pipedrive’i integratsioone Google Appsi ja Google Drive’iga, mis tagavad kontaktide, kalendrite ja dokumentide sujuva sünkroonimise. Arvustuses hinnatakse kõrgelt ka Pipedrive’i lihtsasti navigeeritavat veebirakendust.



Edetabeli koostamisel võeti arvesse CRM tarkvarade hinda, omadusi, skaleeritavust ning sobivust erinevas suuruses ettevõtetele. Analüüs põhines professionaalide ja kasutajate hinnangutel ning erinevate kliendisuhete haldamise platvormide võimaluste võrdlusel.



Pipedrive on võitnud mitmeid mainekaid tooteauhindu ja pääsenud korduvalt valdkonna edetabelite tippu. Näiteks USA nõustamisfirma Motley Fool valis Pipedrive’i kõige lihtsamini kasutatavaks kliendisuhete halduse tarkvaraks ning ettevõte on ka oma klientide seas üks kõrgemini hinnatumaid CRMe.



Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu üle 90 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, Deutsche Telekom Capital Partners ja Rembrandt Venture Partners. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas. Kiiresti kasvavas ettevõttes töötab üle 600 inimese.

