Tiitlile "Pirita aasta inimene 2019" kandideerib viis nominenti – kogukonna aktivistid Külli Kroon, Katrin Krass, Aivar Nurmik ja Lea Nilson ning Pirita Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.

"Olen väga uhke, et Pirital on nii äge kogukond ja tegusad seltsid. Läbi aastate on Pirita aasta inimese kandidaatideks esitatud kogukonna aktiviste ja seltside eestvedajaid. Nii on ka tänavu nominentide seas mitu kogukonna aktivisti, kes on Pirita heaks pühendanud kümneid kui mitte sadu tunde oma vaba aega. Nominent Külli Kroon on Merivälja Aedlinna Seltsi juhatuse liige, kes on panustanud muu hulgas asumi miljööväärtuse teadvustamisse ja hoidmisesse, Katrin Krass koos perega on Merivälja kodukohvikute päeva eestvedaja," sõnas linnaosavanem Tõnis Liinat.

Linnaosavanem tõi esile, et Pirital on palju inimesi, kelle tegevus paistab silma ja haarab inimesi kaasa hoopis kaugemalt kui Pirita linnaosa. "Piritalase Aivar Nurmiku koduaia muusika kolmapäevakud suvel meelitasid tema koduõue muusikat kuulama ka huvilisi Lasnamäelt ja Nõmme kandist," tõi Liinat näite. "Või Pirita Majandusgümnaasium, millest on kiiresti saanud uue õpikäsituse ja uute traditsioonidega kvaliteetne kool. Pirita Majandusgümnaasium on näidanud, et kool ei ole mitte ainult õppimise koht, vaid kohaliku hariduselu keskus tiheda suhtlusvõrgustikuga üle Tallinna ja kaugemalegi," märkis Liinat.

Kandidaate aasta inimese tiitlile esitas kokku 26 üksikisikut ja seltsi. Pirita aasta inimese valis kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulusid linnaosavalitsuse, linnaosakogu, linnaosa asutuste ja seltside esindajad.

Pirita aasta inimene 2019 kuulutatakse välja ja tiitel antakse üle Alexela kontserdimajas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil 19. veebruaril algusega kell 16.