Pirita aasta inimene on Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof

Pikhof on Pirita Majandusgümnaasiumist väga lühikese aja jooksul arendanud innovaatilise kogukonnakooli, kus õpilastele meeldib õppida, õpetajad tahavad õpetada ja vanemad tunnevad kooli üle rõõmu.

Pirita linnaosa korraldatud Eesti sünnipäevakontserdil Alexela kontserdimajas kuulutati välja tunnustuskonkursi Pirita aasta inimene 2019 võitja, kelleks on Toomas Pikhof, ning tänati politsei- ja päästetöötajaid. Päevakohase kõnega esines linnaosavanem Tõnis Liinat, meeleoluka kontserdi andsid tütarlastekoor Ellerhein Ingrid Kõrvitsa juhatamisel ja Olav Ehala bänd.

Pidupäevakõnes keskendus Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat vabadusele. "Tsiteerin kirjanik Eduard Bornhöhet, kes on öelnud: "Vabadus on magusam kui mesi, aga ka sulavam kui mesi! Enne kui taipad, imed jälle orjahigi!". Mõelgem sellele, kuidas hoida seda kaua unistatud, oodatud ja kätte võideldud vabadust?" arutles Liinat. "Meil kõigil tuleb vaeva näha selle nimel, et igal inimesel oleks Eestis hea elada. Ja see on meie endi kätes – me saame märgata ja aidata. Väga oluline on üksteise mõistmine ja üksteisest lugupidav suhtlemine. Öelge hommikul tere oma naabrile ning jääge viisakaks ja rahulikuks ka siis, kui tuleb rääkida probleemidest."

Pidulikul kontserdil tänas ja tunnustas linnaosa valitsus tublisid politsei- ja päästetöötajaid, kes on panustanud linnaosa turvalisusesse ja ohutusse.

Pirita hõbemärgi pälvisid abipolitseinikud Tõnis Viidas, Artjom Berežkov ja Erik Uudevald, piirkonnapolitseinik Marili Tammiste ja noorsoopolitseinik Kaire Arukaevu ning Pirita aurahaga tunnustati Ida-Harju politseijaoskonna juhti Roger Kummi.

Pirita hõbemärgiga tänati ka päästetöötajaid. Hõbemärgi pälvisid Pirita päästekomando meeskonnavanemad Mihkel Pärn, Martin Allikas, Raido Arras, Margus Laev ja Martin Tamlak ning päästjad Mart Mutso, Imre Tiitsaar, Aleksei Vinogradov, Kaido Bammer, Madis Heinvee Rain Koppel, Hans Terasmaa, Denis Danilkin, Ago Kahu, Kert Õismets, Vallo Lepassalu, Aivar Juha, Marko Piht, Vahur Koort ja Tarvi Rahuoja ning Pirita aurahaga tunnustati Pirita päästekomando pealikku Priit Jõgisood.

Kontsert-aktuse oodatuim osa oli Pirita aasta inimese välja kuulutamine – Pirita aasta inimene 2019 on Pirita Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof. Toomas Pikhof on oma riskivalmiduse ja koostöövõimaluste loojana muutnud ühte Pirita haridusasutust tundmatuseni. Ta on Pirita Majandusgümnaasiumist väga lühikese aja jooksul arendanud innovaatilise kogukonnakooli, kus õpilastele meeldib õppida, õpetajad tahavad õpetada ja vanemad tunnevad kooli üle rõõmu. Pirita Majandusgümnaasium on tõusnud Tallinna parimate koolide hulka.

Samuti andis linnaosa välja tiitli "Pirita aasta tegu 2019", mille pälvis üritustesari "Pirita aiakontserdid" Aivar Nurmiku eestvedamisel.