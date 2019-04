Pirita ja Pikakari supelrannad said kõrge ökomärgise Sinilipp

Tänavusel hooajal heisatakse Pirita ja Pikakari supelrandadel taas rahvusvaheline kvaliteedi ökomärgis "Sinilipp". Tallinna kahte supelranda tunnustatakse kvaliteedimärgiga Rahvusvahelise Keskkonnahariduse fondi FEE poolt juba kuuendat aastat järjest. Samuti on uhke ökomärgise Sinilipp omanik Pärnu rand.

Eesti Looduskaitse Selts, kes on Rahvusvahelise keskkonnahariduse fondi FEE esindaja Eestis, teatas, et rahvusvaheline žürii otsusega said kaks Tallinna supelranda – Pirita ja Pikakari – taas heisata sinilipu tänavusel hooajal. Ökomärgise "Sinilipp" saamine eeldab põhjalikku ettevalmistust, kvalifitseerimiseks on vajalik täita 32 kriteeriumit ja sellel aastal ei olnud žüriil ühtegi märkust ning otsus saadeti kiidusõnadega tehtud töö eest. Kriteeriumite täitmisel on suur panus Pirita Linnaosavalitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel koostöös Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Keskkonnaametiga.

"Rahvusvaheline "Sinilipp" on ökomärgis, mis näitab, et vesi on puhtam kui riiklikud normid nõuavad," sõnas abilinnapea Züleyxa Izmailova. "Tallinn osaleb erinevates kekskonnaprojektides, mis on suunatud merevee puhtuse tõusule. Loodan, et peatselt saabub aeg, kus kõik Tallinna rannad saavad uhkelt heisata "Sinilipu".

Põhja-Tallinna linnosavanema asetäitja Julianna Jurtšenko arvab, et ökomärgisega tunnustamine on paljude inimeste suure töö tulemus. "Mul on hea meel, et kaks Tallinna randa suutsid ka seekord kõik vajalikud kriteeriumid täita. Pikakari rand on kahtlemata Paljassaare poolsaare pärl, siin on olemas nii puhas loodus kui ka kõik vajalik puhkamiseks – riietuskabiinid, palliplats, kiiged, laudteed, prügikastid ja muu," sõnas Jurtšenko. "Nüüd on oluline rannas korda ja puhtust hoida ja see sõltub juba igaühest meist. Mida rohkem hoolime ja hoiame oma kodukanti, seda rohkem saame panustada arengusse, mitte taastamisse."

Tallinna Keskkonnaamet planeerib suviseks rannahooajaks mitmeid keskkonnahariduslikke tegevusi. Koostöös Pernova hariduskeskusega on Pirita ja Pikakari randades nädalavahetustel kogu perele mõeldud tegevustelk "Hoia merd". Tegevustelgis pakutakse juhendajate eestvedamisel erinevaid õppemänge merekeskkonnaga tutvumiseks ja puhta mere hoidmiseks, ülevaade erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Selline tegevus aitab tõsta osalejates teadlikkust Läänemere keskkonna probleemidest. Pirita rannas on juulikuus üleval näitus "Mereprügi", mis suunab tähelepanu merekeskkonna hoidmisele.

Sinilipu heiskamise tseremooniad toimuvad Pirital ja Pikakaril 31.mail.

Eestis taastati võimalus taotleda sinilipp 2014. aastal Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöö raames. Tallinnas koordineerivad randade keskkonnateadlikumat haldamist Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsused ning Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Kommunaalamet.