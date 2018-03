Pirita kirbuturu kohvikus saab erivajadustega lapsi toetada

"Sel korral on avatud ka heategevuslik kohvik, mille tuluga toetatakse erivajadustega laste huvitegevust," ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Laupäeval toimub Pirita Vaba Aja Keskuses populaarsust kogunud Pirita kirbuturg, kust on võimalik leida põnevat teise ringi kaupa.

"Pirita kirbuturg on olnud äärmiselt populaarne - müüjatele annab see võimaluse kappi tuulutada, ostjad saavad aga koju viia ainulaadseid leide. Sel korral on avatud ka heategevuslik kohvik, mille tuluga toetatakse erivajadustega laste huvitegevust," ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Pirita Vaba Aja Keskus lisas, et varasemalt korraldas sündmust aktiivne kodanik, kes praeguseks hetkeks on vastu võtnud uued väljakutsed. Seetõttu otsustas Pirita Vaba Aja Keskus sündmuse ise korraldada. "Pärast kirbuturu toimumist võtame kokku plussid ja miinused, et saaksime järgmisel korral paremini teha! Mõlgutame mõtteid, et äkki korraldaks uue kirbuturu juba maikuus," ütles peakorraldaja Annie Rist.

Kirbuturg toimub Pirita Vaba Aja Keskuses (Merivälja tee 3) algusega kell 11.00. Lisainformatsiooni leiab siit!