Pirita koolilapsed said ranitsad

Pirita linnaosa valitsuselt sai koolikoti 16 koolilast.

Liinati sõnul on juba 26. korda toimuva koolikotikampaania eesmärk aidata vähekindlustatud perede kooliminevaid lapsi. "Täna sai kampaania "Ranits 2020" raames tasuta uhiuue koolikoti 16 Pirital elavat koolilast vanuses 8-13 aastat," sõnas Liinat.

Ta selgitas, et kuigi kooli alguseni on veel peaaegu kuu aega, otsustas linnaosa koolikotid abivajajatele juba nüüd kätte anda, et lapsevanemad saaksid varakult koolikoti sisu üle vaadata ega peaks soetama ise neid kaupu, mis kotis juba on. "Kõik ranitsad on komplekteeritud koolitarvetega – seal on pinal, guaššvärvid, viltpliiatsid, käärid, sirklikarp, mapp ehk kõik koolitööks vajalik baasvarustus," täpsustas Liinat ja lisas, et koolikotis on ka natuke magusat.

"Ranits 2020" aitab tänavu 401 koolilast. Tallinna linn toetab kampaaniat 17 481 euroga. Abi vajavate perede nimekirjad on koostanud linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad. Ranitsate ja nendesse komplekteeritud vajalike koolitarvete hankimise ja pakkimise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts koos vabatahtlikega.

"Ranits 2020" toetavad Tallinna linnavalitsus, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekeskuse liiklustalitus, maanteeamet, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS ja Eesti Punane Rist.