Pirita-Kose uus lasteaed hakkab loodust õpetama

Pirita-Kose lasteaia uus maja saab endale kauni saali, valgusküllase klaasgalerii ja nüüdisaegsed rühmaruumid.

Praegu kahes väiksemas hoones tegutsev lasteaed saab peagi uue, suure ja nüüdisaegse maja. Lisaks rajatakse õuealale loodushariduskeskus, mida saavad kasutada teisedki lasteaiad. "Pirita-Kose lasteaia uut hoonet oodati kümmekond aastat. Praegused ruumid on amortiseerunud ja äärmiselt kulukad üleval pidada," ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli. "Õnneks valmib juunikuus uus hoone, mis loob palju uusi võimalusi. Lasteaed saab endale kauni saali, valgusküllase klaasgalerii ja nüüdisaegsed rühmaruumid. Uus hoone mahutab tulevikus kuni 144 last, mis tähendab, et linnaosasse lisandub lasteaiakohti."

Linnaosavanem lisas, et ehitustööd käivad hoogsalt. "Seinad on püsti, peagi ka aknad ees," rääkis Tubli. "Lähiajal alustame katuse ehituse ja sisetöödega. Ehitus sujub plaani järgi ja juba juunikuus hakatakse majja mööblit paigutama."

Koolitused ka õpetajatele

Lasteaia direktor Selje Kuusk on eriti rõõmus, et nüüd saavad nad avada sõimerühmi."Praegu on meil neli rühma, kuid uue maja valmides saame avada ka mitu sõimerühma," rääkis Kuusk. "Need on väga oodatud, sest praegu meil sõimerühmi polegi. Kokku saab uues majas olema kaheksa rühma."

Lasteaed saab uue maja valmides suure õue, kus on võimalik avada loodushariduse keskus. "Selline keskus annab võimalused korraldada õpetajatele koolitusi ja õppepäevi ning lastele üritusi, rääkis Kuusk. "Võimalused avarduvad, hakkame tegema koostööd Lehola keskkonnahariduskeskusega."

Lastega iga päev õues

Et lasteaed asub looduskaunis Pirita-Kose parkmetsas, on side loodusega ja õuesõpe direktori sõnul igapäevane. "Asume rohelises piirkonnas looduse keskel," nentis Kuusk. "Kui pole väga halb ilm, käime lastega alati õues. Õpime tundma puid, põõsaid, sammalt ja lilli-taimi. Oleme trehvanud õue peal kitsesid, jänkusid ja rebaseidki. Loodus pole meie laste jaoks ainult raamatutarkus."

Lehola lasteaia juures töötav keskkonnahariduskeskus loob ja laenutab lasteaedadesse õppematerjale, näiteks mitmesuguseid taimekaste, ja nõustab keskkonnaküsimustes õpetajaidki.

Pirita-Kose lasteaeda ehitavad Pro Ehitus OÜ, OÜ Tafrix ja KRTL OÜ ligi 2,7 miljoni euro eest. Uus lasteaed kerkib lasteaia praegusele aadressile Kose tee 58.