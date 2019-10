Pirita kutsub eakaid osalema põnevatel vee- ja liikumistreeningutel

Pirita eakatel on ka sel sügisel hea võimalus osaleda ujumis- ja liikumistreeningutel. Täna kogunesid tervisespordihuvilised Merivälja kooli basseinis, eelmisel nädalal toimus esimene liikumistund.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on ujumis- ja liikumistreeningute eesmärk luua inimestele lisavõimalusi sporditegemiseks. "Liikumine ja mõõdukas sporditegemine sobib kõigile, olenemata treenitusest ja vanusest," sõnas Liinat, kes ka ise hommikul veetreeningut külastas. "Need, keda sõna "ujumistreening" ära ehmatas või kes ujuda ei oska, võiksid siiski julgesti tulla, sest tegemist on pigem vesiaeroobikaga ja tund vees möödub reipa muusikaga professionaalse treeneri juhendamisel," julgustas linnaosa vanem. "Veel on lõõgastav ja masseeriv toime, mis on selle harrastuse üks suuremaid plusse. Lisaks mõõdukale koormusele annab iga treening ka hea emotsionaalse laengu," lisas ta.

Treeninguid viib läbi spordiklubi MyFitness treener Kris-Marie Nisu, kes näitab ette harjutused ja annab juhiseid.

Liikumistreeningud toimuvad 23. oktoobril ja 6. novembril kell 9.30 Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4). Ujumistreeningud toimuvad 30. oktoobril ja 13. novembril kell 9.30 Merivälja põhikooli ujulas (Heki tee 16).

Nii liikumis- kui ka ujumistreeningute gruppides on veel üksikuid vabu kohti. Vajalik on eelregistreerimine Liina.Mottus@tallinnlv.ee või telefonil 645 7617. Osalemine on tasuta.