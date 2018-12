"Tema juhtimisstiil ei ole olnud linnaosakogu liikmete jaoks vastuvõetav ja talle on korduvalt suuliselt tehtud märkusi," kommenteerisid kaheksa saadikut.

10. detsembril hääletasid 8 linnaosakogu liiget 15-st Ülle Rajasalu Pirita linnaosakogu juhi kohalt maha. Kaks saadikut olid erapooletud ning viis hääletasid vastu. Umbusaldust avaldasid IRLi, KE, SDE ja EKRE saadikud.

"Kuigi Ülle Rajasalu esitab spekuleerivaid põhjendusi, ei ole tema juhi kohalt maha hääletamine seotud ühegi spekulatsiooniga. Tema juhtimisstiil ei ole olnud linnaosakogu liikmete jaoks vastuvõetav ja talle on korduvalt suuliselt tehtud märkusi," kommenteerisid kaheksa saadikut.

Saadikud tõid umbusalduse peamise põhjusena välja ebapädeva juhtimisstiili. "Ülle Rajasalu käitub istungitel ebaviisakalt - ta solvab inimesi, kasutab ebasobivat hääletooni, sunnib jõuga otsuseid läbi ja esitab valeväiteid. Selline juhtimisstiil on aga hakanud töökeskkonda häirima."

Saadikute sõnul on uue juhi valimine vajalik, et säilitada rahulik ja linnaosa huvidest lähtuv töökeskkond.

Linnaosavanema Alina Tubli sõnul valitakse uus juht 17. detsembril. "Ka minu kõrvu on jõudnud etteheiteid linnaosakogu liikmetelt. Kuna linnaosakogu toimib iseseisvalt, siis tegemist on nende siseasjaga, kus linnaosavalitsus saab üksnes meelde tuletada, et kõik tehtavad otsused peavad lähtuma meie piirkonna huvidest," ütles Tubli.

Tallinna Linnavolikogu ja Pirita linnaosakogu liige Miroslav Berezovski peab kohatuks reformierakondlase Ülle Rajasalu süüdistusi tema suunas seoses 10. detsembril toimunud umbusaldushääletusega.

"Mul on väga kahju, et Ülle Rajasalu püüab asja isiklikuks teha ning on asunud mulle ette heitma minu igapäevast tööd ettevõtjana,“ ütles Berezovski. "Umbusalduse põhjused on ju Rajasalule väga hästi teada: esiteks, koosolekud muutusid jututoaks, kus unustati sisuline arutelu ning teiseks üleolev ja halvustav suhtumine kolleegidesse.“

"Ma ei ole kunagi oma igapäevast tööd varjanud ning kindlasti poleks ka kandideerinud linnavolikogusse ja linnaosakogusse kui tahaksin midagi salaja korda ajada. Kui Ülle Rajasalu on vaid selliste ettevõtjatega kokku puutunud, siis on see muidugi kurb,“ lisas Berezovski.

Linnavoliniku hinnangul on umbusaldatud linnaosakogu juht asunud tegelema pelgalt Riigikogu valimiste kampaaniaga ning teinud umbusalduse selle üheks osaks. "Peamine on see, et Pirita linnaosakogu saaks võimalikult kiiresti uue juhi, kes oskab hoida konstruktiivset ja töist õhkkonda ning suhtub lugupidamisega kõigisse linnaosakogu liikmetesse. See on Pirita jaoks kõige tähtsam.“