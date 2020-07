Pirita Majandusgümnaasiumis jagati lõputunnistusi

"Kõigis tänastes lõpetajates on kuhjaga nooruslikku energiat ja optimismi, uljust ja enesekindlust," kiitis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat lõpetajaid.

Pirita Majandusgümnaasiumis oli aktuste päev: lõputunnistuse said nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetajad.

Pirita Majandusgümnaasiumi põhikooli lõpetas kolm klassitäit õpilasi, kokku sai lõputunnistuse 81 noort, neist 23 lõpetas põhikooli kiitusega ning paljud lõpetajad teenisid oma väga heade õpitulemustega kiituskirja ühes või mitmes õppeaines.

Täna peeti ka Pirita Majandusgümnaasiumi 56. lennu lõpuaktus. Kooli direktor Toomas Pikhof ulatas lõputunnistuse 52 noormehele ja neiule. Üks gümnasist pälvis kuldmedali, hõbemedaliga lõpetajaid oli viis ning kaks noort lõpetas gümnaasiumi kiitusega. Ainealaseid kiituskirju jagus paljudele tublidele õppuritele.

"On erakordne päev ja need on erakordsed lõpetajad – nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetajad. Kaks aktust on olnud väga erinevad, aga neis on olnud ka palju ühist – kõigis tänastes lõpetajates on kuhjaga nooruslikku energiat ja optimismi, uljust ja enesekindlust," sõnas Liinat ja lisas, et kui noored said hakkama selle ootamatusega, mida see aasta tõi, siis tulevad nad toime kõigega, millega elus kokku põrkavad.

"Hoidke seda energiat ja uskuge endasse! Võtke julgelt oma eesmärgid ette! Kõrget ja uljast lendu," sõnas linnaosavanem ning tänas kõiki lõpetajaid, lapsevanemaid ja õpetajaid.

Liinat tunnustas Pirita linnaosa valitsuse poolt nii põhikooli kui ka gümnaasiumi tublimaid. Tänukirjaga peeti meeles põhikooli lõpetajaid ning tänukirja ja meenega gümnaasiumi medaliga lõpetajaid.

Pirita Majandusgümnaasiumi 56. lend kinkis omalt poolt koolile kaks puuistikut.