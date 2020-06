Pirita malevasuvi algas umbrohtu kitkudes

"Kuigi võib tunduda, et malev on ainult töökoht, ei ole see sugugi nii. Oma rühmaga veedetud grillõhtud, piknikud, sportimine ja uued sõbrad on tihti peamine põhjus, miks suvel malevasse tullakse," tõdes Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Täna alustas tööd Tallinna õpilasmalev ja Pirita linnaosa 18 noort asusid usinalt kloostrivaremete alal umbrohtu tõrjuma.

"Töid, mida malevasuvel teha saab, on erinevaid. Pirita rühm on näiteks abiks heakorratöödel. Esimestel päevadel töötavad nad Pirita kloostri varemete alal kitkudes kivide vahelt umbrohtu," sõnas Liinat ja lisas, et malevlased saavad teha ka värvimistöid, koristada parke ning spordi- ja terviseradade äärseid metsaaluseid.

13–15-aastased töörügajad olid esimese päeva esimestel tundidel täis tarmukust ja nelja tunni pikkune tööpäev ei tundu noortele pikk. Malevlastele pakutakse ka lõunasööki ning siis on aeg rühma ühistegevuseks. Pirita rühm on riigikaitse suunitlusega ja nädalavahetusel on välilaager ning toimub temaatiline ekskursioon.

Pirita on noortele esimest töökogemust ja mõnusat malevasuve pakkunud aastaid. "Kuigi võib tunduda, et malev on ainult töökoht, ei ole see sugugi nii. Oma rühmaga veedetud grillõhtud, piknikud, sportimine ja uued sõbrad on tihti peamine põhjus, miks suvel malevasse tullakse. Aga malevas teenivad noored ka taskuraha ning saavad oma esimesed töökogemused," märkis Liinat.

Pirita rühma juhid on Ksenija Šved ja Kertu Ilves. Pirita rühma tööandja on Pirita linnaosa valitsus. Malevasuvi Pirital kestab 10. juulini.