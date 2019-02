"Mehed küsisid, kas ma olen üksi kodus ja hakkasid rääkima, et on narkopolitseist ning et nad on kuulnud, et siin müüakse narkootikume," rääkis naine ja lisas, et üks meestest kandis politsei kirjadega jopet. Kui ta meestelt dokumenti küsis, hakkasid need väitma, et on vale ukse taga. "Õnneks läksid nad minema, aga ma läksin pärast täitsa paanikasse."

11. veebruari hommikul kella kümne paiku kuulis ühes Pirita eramajas elav Hanna (nimi muudetud) korraga tugevat prõmmimist välisuksele. "Teen hommikupoolikuti kodus tööd," meenutas Hanna. “Meil on suhteliselt kõrge aed ning väraval silt, et aias on kuri koer."

Avanud ukse nägi ehmunud naisterahvas kaht meesterahvast koeraga. "Kusjuures minu koer oli nagu uimane, nagu oleks teda löödud või talle oleks midagi tehtud. Ta oli hirmul ja urises meeste peale," rääkis Hanna. "Mehed küsisid, kas ma olen üksi kodus ja hakkasid rääkima, et on narkopolitseist ning et nad on kuulnud, et siin müüakse narkootikume." Majaperenaine meenutab, et tal tekkis kohe kahtlane tunne, et mis narkopolitsei tänavapatrull see on, et näidaku dokumente. Üks meestest kandis politsei kirjadega jopet, teine oli erariietes.

Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütleb, et kindlasti ei tohiks ilma ametitõendita inimesega edasi suhelda ning kahtluse korral võib alati küsida inimese nime ja kontaktid, viia hiljem läbi täiendav kontroll ning võtta seejärel juba ise politseinikuga ühendust. "Tasub silmas pidada, et vormi kandev politseinik on alati täisvormis, seljas politseijope, jalas vormipüksid, rinnas nimesilt," selgitas Sinikas. "Ametliku võimuesindaja puhul sellist varianti olla ei saa, et jalas on teksapüksid, kuid seljas politseikirjadega ametijope. Kriminaalpolitseinikud töötavad erariietes, kuid neil peab olema ette näidata töötõend."

Majaperenaine räägib, et politseijopega mees oli väga turske sell. Kui perenaine oli dokumente küsinud, hakkasid mehed keerutama. "Nad ütlesid, et me oleme vist ikka valesse majja sattunud," meenutas Hanna. "Et nad otsivad mingit koeraga noort meest ja no jahusid ja jahusid."

Perenaine räägib, et turskem mees oli hirmuäratava välimusega, tal oli läbitungiv pilk. "Õnneks läksid nad minema, aga ma läksin pärast täitsa paanikasse."

Hetk hiljem läksid libapolitseinikud naabrimehe juurde, kes tuli ise väravale. Naabrile hakanud mehed rääkima, et nad on kriminaalpolitseist.

"Politseipatrullid reageerisid sündmuskohale, kuid kirjeldusele vastavaid mehi ei leidnud. Täiendavalt kogub juhtunu kohta hetkel infot piirkonnapolitseinik," rääkis Sinikas. "See on seni ainus teadaolev juhtum piirkonnast. Kiidame kodanikku, kes kahtluse tekkides ametitõendit näha küsis ning politseile vahejuhtumist teada andis."

Sinikas selgitab, et politseiametnik, ka erariides kriminaalpolitseinik, peab alati kandma kaasas tõendit ning kui politseinikud käivad inimesi küsitlemas, siis nad selle ka alati end tutvustades esitavad.

Varasemalt on teada juhtumeid, kui telefoni teel esitletakse end politseiametnikuna ning nõutakse inimestelt raha, väites näiteks, et nende lähedane on sattunud liiklusõnnetusse.